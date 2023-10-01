Різке зниження температури: прогноз погоди в Україні на 1 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Перший день жовтня принесе більш холодне повітря й опади. Дощитиме на Півночі України та в центральних областях, проте має бути досить комфортно. Середня температура на Заході України становитиме менше +20 градусів, на Півдні та Сході найтепліше, до +25 градусів у середньому.
Погода, яка буде у неділю 1 жовтня, дозволить і погуляти, і відпочити на природі. Стане трохи прохолодніше, але не настільки, щоб провести вдома недільний день.
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Якою буде погода в Україні 1 жовтня
У північних, Вінницькій, вночі й у західних областях хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ. На решті території прогнозують невелику хмарність і без опадів.
Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду, в західних областях місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Температура вночі +9...+14 градусів, на узбережжі морів та в Криму +15...+20 градусів; удень у західних та північних областях +16...+21 градусів, на решті території +22...+27 градусів.
Погода у столиці та області
У столичному регіоні хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі становитиме +9...+14 градусів, удень +16...+21 градус. У Києві вночі +12...+14 градусів, удень близько +20 градусів.
Попередження про пожежну небезпеку
На жаль, воно усе ще актуальне для нашої країни, бо дощів було дуже мало і земля дуже суха. Випадковий недопалок може знищити цілий ліс, пам'ятайте про це! Не паліть у лісах, не спалюйте суху стерню і, звісно, загасіть багаття, коли будете збиратися додому після відпочинку.
30 вересня – 3 жовтня в Україні, окрім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Волинської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Пожежна небезпека в Україні 1 жовтня / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ +19...+21
- Ужгород +18...+20
- Львів +17...+19
- Івано-Франківськ +17...+19
- Тернопіль +17...+19
- Чернівці +17...+19
- Хмельницький +17...+19
- Луцьк +17...+19
- Рівне +17...+19
- Житомир +18...+20
- Вінниця +22...+24
- Одеса +25...+27
- Миколаїв +25...+27
- Херсон +25...+27
- Сімферополь +23...+25
- Кропивницький +22...+24
- Черкаси +22...+24
- Чернігів +18...+20
- Суми +18...+20
- Полтава +22...+24
- Дніпро +22...+24
- Запоріжжя +25...+27
- Донецьк +24...+26
- Луганськ +23...+25
- Харків +24...+26
Прогноз погоди в Україні на 1 жовтня / Укргідрометцентр