Різке зниження температури: прогноз погоди в Україні на 1 жовтня

Перший день жовтня принесе більш холодне повітря й опади. Дощитиме на Півночі України та в центральних областях, проте має бути досить комфортно. Середня температура на Заході України становитиме менше +20 градусів, на Півдні та Сході найтепліше, до +25 градусів у середньому.

Погода, яка буде у неділю 1 жовтня, дозволить і погуляти, і відпочити на природі. Стане трохи прохолодніше, але не настільки, щоб провести вдома недільний день.

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Якою буде погода в Україні 1 жовтня

У північних, Вінницькій, вночі й у західних областях хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ. На решті території прогнозують невелику хмарність і без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду, в західних областях місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі +9...+14 градусів, на узбережжі морів та в Криму +15...+20 градусів; удень у західних та північних областях +16...+21 градусів, на решті території +22...+27 градусів.

Погода у столиці та області

У столичному регіоні хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі становитиме +9...+14 градусів, удень +16...+21 градус. У Києві вночі +12...+14 градусів, удень близько +20 градусів.

Попередження про пожежну небезпеку

На жаль, воно усе ще актуальне для нашої країни, бо дощів було дуже мало і земля дуже суха. Випадковий недопалок може знищити цілий ліс, пам'ятайте про це! Не паліть у лісах, не спалюйте суху стерню і, звісно, загасіть багаття, коли будете збиратися додому після відпочинку.

30 вересня – 3 жовтня в Україні, окрім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Волинської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні 1 жовтня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +19...+21

Ужгород +18...+20

Львів +17...+19

Івано-Франківськ +17...+19

Тернопіль +17...+19

Чернівці +17...+19

Хмельницький +17...+19

Луцьк +17...+19

Рівне +17...+19

Житомир +18...+20

Вінниця +22...+24

Одеса +25...+27

Миколаїв +25...+27

Херсон +25...+27

Сімферополь +23...+25

Кропивницький +22...+24

Черкаси +22...+24

Чернігів +18...+20

Суми +18...+20

Полтава +22...+24

Дніпро +22...+24

Запоріжжя +25...+27

Донецьк +24...+26

Луганськ +23...+25

Харків +24...+26

Прогноз погоди в Україні на 1 жовтня / Укргідрометцентр