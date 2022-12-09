Хмари, дощі та плюсова температура: прогноз погоди на 10 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
У суботу, 10 грудня, погода в Україні буде похмурою, й ледь не у кожному куточку країни йтимуть дощі. І лише на Заході сніжитиме.
Разом з тим українців очікує аж ніяк не зимова температура, адже мінусів на градуснику не передбачають навіть уночі. Найтепліше, традиційно, буде на Півдні України.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
За даними Укргідрометцентру без істотних опадів у суботу буде лише у Вінницькій, Миколаївській, та Одеській областях. На решті території України – дощитиме з різною інтенсивністю.
Так, у Києві очікують на дощ зранку та вдень, похмуру погоду та температуру, близько 3–5 градусів тепла. Такою ж погода буде й на Півночі держави. У центральних областях та на Сході країни прогнозують невеликі опади, і лише у Донецькій, Луганській та Харківській областях йтиме дощ. Температура ж коливатиметься від +5 до +10 градусів.
На Півдні України переважно будуть неістотні опади. Абсолютно не зимова температура сягатиме +11...+16 градусів тепла. Натомість на Заході України прогнозують мокрий сніг та температуру, що триматиметься близько +4...+8 градусів. І лише на Закарпатті буде тепліше.
Погода у містах країни 10 грудня
Ужгород – +10...+12
Львів – +4...+6
Івано-Франківськ – +6...+8
Тернопіль – +5...+7
Чернівці – +6...+8
Хмельницький – +4...+6
Луцьк – +4...+6
Рівне – +4...+6
Житомир – +4...+6
Вінниця – +5...+7
Одеса – +11...+13
Миколаїв – +11...+13
Херсон – +9...+11
Сімферополь – +14…+16
Кропивницький – +6...+8
Черкаси – +6...+8
Чернігів – +4...+6
Суми – +3...+5
Полтава – +5...+7
Дніпро – +8...+10
Запоріжжя – +8...+10
Донецьк – +7...+9
Луганськ – +5...+7
Харків – +6...+8
Київ – +3...+5
Прогноз погоди на 10 грудня / Карта Укргідрометцентру