До +26 градусів тепла й без вітру: якою буде погода 10 квітня

Погода в Україні у середу, 10 квітня, буде теплою, без опадів і вітру. День буде ясним з невеликою хмарністю.

З настанням теплої пори синоптики попереджають також про пожежну небезпеку. Вона у середу, 10 квітня, буде зберігатися в частині областей України.

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Якою буде погода 10 квітня

Весна продовжує дарувати тепло, тому 10 квітня в Україні буде дуже тепло. У більшості областей температура повітря вдень сягатиме +24...+26 градусів тепла. Прохолодніше буде в Одеській області – там стовпчики термометрів покажуть від +20 до +22 градусів.

Опадів на всій території України синоптики не прогнозують. Вітер також буде майже невідчутним – лише 3 – 8 метрів на секунду й матиме змінний напрямок. Погода буде ясною, лише місцями з невеликою хмарністю.

Уночі стовпчики термометрів покажуть від +7 до +12 градусів.

Прогноз погоди в Києві

У києві у середу, 10 квітня, буде сухо й без опадів. Вдень спостерігатиметься невелика хмарність, а вітер, як і на решті території України, сягатиме 3 – 8 метрів на секунду.

Уночі на Київщині буде від +7 до +12 градусів тепла, а вдень – +21...+26 градусів. У столиці вночі синоптики прогнозують близько +10 градусів, а вдень – +24...+26 градусів тепла.

Температура в різних містах України

Київ – +24...+26

Ужгород – +24...+26

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +23..+25

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +22...+24

Рівне – +23...+25

Житомир – +23...+25

Вінниця – +23...+25

Одеса – +20...+22

Миколаїв – +23...+25

Херсон – +23...+25

Сімферополь – +20...+22

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +23...+25

Суми – +23...+25

Полтава – +24...+26

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +24...+26

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +24...+26

Харків – +24...+26



Прогноз погоди в Україні на 10 квітня / Карта Укргідрометцентру

Пожежна небезпека

У зв'язку зі значним потеплінням все частіше синоптики почали попереджати про пожежну небезпеку. Так, у середу, 10 квітня, у східних, центральних, південних, Івано-Франківській, Чернівецькій та Вінницькій областях – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.



Пожежна небезпека 10 квітня / Карта Укргідрометцентру

Важливо наголосити, що під час пожежної небезпеки у лісах та лісопосадках заборонено розводити багаття, також не варто палити й кидати недопалки чи непогашені сірники. Рятувальники не рекомендують й спалювати стерню або інше сміття, адже неконтрольований вогонь може охопити величезні площі.