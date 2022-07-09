Більшість областей України поливатиме дощами: прогноз погоди на 10 липня

Погода в Україні у неділю, 10 липня, принесе у більшість українських регіонів опади та навіть грози. Без парасольок у цей день обійдуться жителі Луганщини, Одещини, Житомирської, ВІнницької та Хмельницької областей.

Найбільш прохолодна погода буде на Буковині. Тут повітря прогріється лише до +19...+21.

До теми У Карпатах посеред літа температура повітря впала майже до 0 градусів

У яких областях буде спека

Трішки тепліше на Львівщині та Івано-Франківщині – +20...+22. В решті західних областей, які накриватиме дощами, температура коливатиметься у межах +21...+24.

У Центральній та Східній Україні, а також на Півдні, синоптики прогнозують зливи та навіть грози. Проте тут – значно спекотніше. На Харківщині та Донеччині обіцяють +29...+31. Такі самі температурні показники будуть і на Луганщині, проте в цій області обійдеться без дощу. В решті регіонів – в середньому +25...+30. На Півночі теж дощитиме.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

У Києві теж краще прихопити з собою дощовики та парасольки. У столиці – дощ, вітер – північно-західний 5 – 10 метрів на секунду. Температура – +24...+26.

Синоптикиня Наталка Діденко теж попередила українців, що неділя може принести у їхні міста та села дощі, зі зливами та навіть градом.

Температура повітря розподілиться завтра наступним чином: найпрохолодніше буде 10 липня в західних областях, +18..+23 градуси, в Карпатах +9...+15 градусів, а спека ще потриває на Сході та в Приазов'ї, +26...+31, на Луганщині та Запоріжжі до +33 градусів,

– написала Діденко.

Раніше У Львові зафіксували історичний температурний рекорд

Прогноз погоди в містах України на 10 липня

Ужгород – +22...+24

Львів – +20...+22

Івано-Франківськ – +20...+22

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +19...+21

Хмельницький – +21...+23

Луцьк – +21...+23

Рівне – +21...+23

Житомир – +26...+28

Вінниця – +25...+27

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +27..+29

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +24...+26

Суми – +25..+27

Полтава – +25...+27

Дніпро – +28...+30

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +29...+31

Харків – +29...+31

Київ – +24...+26

Прогноз погоди на 10 липня / Карта Укргідрометцентру