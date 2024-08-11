Сухо і тепло: якою буде погода в Україні 12 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
Понеділок, 12 серпня, не буде дуже жарким. Хоча на Півдні температура може сягнути +30 градусів удень, загалом буде комфортних +25.
Літо вже на фіналі, і це відчувається вночі та вранці. А вдень, на щастя, вже немає тих запаморочливих температур, які були в липні. Імовірно, вересень буде теплим.
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Прогноз погоди в Україні на 12 серпня
Синоптики прогнозують мінливу хмарність і без опадів, лише у північно-східній частині країни місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +11...+16 градусів, удень +21...+26, у південній частині вночі +17...+22, вдень +26...+31 градус.
Прогноз погоди у Києві та в столичному регіоні
Тут також буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура по області вночі +11...+16 градусів, удень +21...+26; у Києві вночі +14...16, вдень +22...+24 градуси.
Погода в обласних центрах
- Київ +22….+24
- Ужгород +26...+28
- Львів +22...+24
- Івано-Франківськ +24...+26
- Тернопіль +22...+24
- Чернівці +24...+26
- Хмельницький +23...+25
- Луцьк +22...+24
- Рівне +22...+24
- Житомир +23...+25
- Вінниця +25...+27
- Одеса +26...+28
- Миколаїв +27...+29
- Херсон +27...+29
- Сімферополь +28...+30
- Кропивницький +25...+27
- Черкаси +24...+26
- Чернігів +22...+24
- Суми +23...+25
- Полтава +23...+25
- Дніпро +25...+27
- Запоріжжя +26...+28
- Донецьк +24...+26
- Луганськ +23...+25
- Харків +23...+25