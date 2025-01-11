Температура знизиться, а на дорогах буде ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 12 січня
У неділю, 12 січня, в Україні очікується сніг. Водночас синоптики прогнозують у деяких регіонах ожеледицю.
Небо над Україною буде вкрито хмарами. Крім цього, у західних і в північних та більшості центральних областей вдень пройде невеликий та мокрий сніг. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні
Синоптики прогнозують вночі в Карпатах помірний сніг, вночі у південно-східній частині дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу.
На решті території без істотних опадів. Також синоптики передбачають, що в Україні, крім південних, Дніпропетровської та Кіровоградської областей, на дорогах буде ожеледиця.
Зверніть увагу! Через ожеледицю оголосили жовтий рівень небезпеки.
Вітер очікується переважно південно – західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі -1...-6 градусів морозу, вдень від -2 градусів до +3 градусів. У південній частині +1...+6 градусів тепла, а на високогір'ї Карпат протягом доби -5...-10 градусів морозу.
Якою буде погода на Київщині
У столиці та області 12 січня буде хмарно. Вночі буде без істотних опадів, вдень пройде невеликий мокрий сніг️
Вітер буде південно-західний ️, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде -1...-6 градусів, вдень від -2 градусів до +3 градусів. У Києві температура вночі становитиме -2...-4 градуси морозу, вдень близько 0 градусів.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ -1 – +1
- Ужгород -1 – +1
- Львів 0 – +2
- Івано-Франківськ -1 – +1
- Тернопіль -1 – +1
- Чернівці 0 – +2
- Хмельницький -1 – +1
- Луцьк 0 – +2
- Рівне -1 – +1
- Житомир -1 – +1
- Вінниця 0 – +2
- Одеса +3 – +5
- Миколаїв +3 – +5
- Херсон +3 – +5
- Сімферополь +3 – +5
- Кропивницький +2 – +4
- Черкаси 0 – +2
- Чернігів 0 – +2
- Суми 0 – +2
- Полтава 0 – +2
- Дніпро +1 – +3
- Запоріжжя +3 – +5
- Донецьк +2 – +4
- Луганськ +1 – +3
- Харків +1 – +3