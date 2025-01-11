Температура знизиться, а на дорогах буде ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 12 січня

11 січня 2025, 16:45
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Автор: Вікторія Кульженко

У неділю, 12 січня, в Україні очікується сніг. Водночас синоптики прогнозують у деяких регіонах ожеледицю.

Небо над Україною буде вкрито хмарами. Крім цього, у західних і в північних та більшості центральних областей вдень пройде невеликий та мокрий сніг. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики прогнозують вночі в Карпатах помірний сніг, вночі у південно-східній частині дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу.

На решті території без істотних опадів. Також синоптики передбачають, що в Україні, крім південних, Дніпропетровської та Кіровоградської областей, на дорогах буде ожеледиця.

Зверніть увагу! Через ожеледицю оголосили жовтий рівень небезпеки.

Вітер очікується переважно південно – західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі -1...-6 градусів морозу, вдень від -2 градусів до +3 градусів. У південній частині +1...+6 градусів тепла, а на високогір'ї Карпат протягом доби -5...-10 градусів морозу.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області 12 січня буде хмарно. Вночі буде без істотних опадів, вдень пройде невеликий мокрий сніг️

Вітер буде південно-західний ️, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде -1...-6 градусів, вдень від -2 градусів до +3 градусів. У Києві температура вночі становитиме -2...-4 градуси морозу, вдень близько 0 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ -1 – +1
  • Ужгород -1 – +1
  • Львів 0 – +2
  • Івано-Франківськ -1 – +1
  • Тернопіль -1 – +1
  • Чернівці 0 – +2
  • Хмельницький -1 – +1
  • Луцьк 0 – +2
  • Рівне -1 – +1
  • Житомир -1 – +1
  • Вінниця 0 – +2
  • Одеса +3 – +5
  • Миколаїв +3 – +5
  • Херсон +3 – +5
  • Сімферополь +3 – +5
  • Кропивницький +2 – +4
  • Черкаси 0 – +2
  • Чернігів  0 – +2
  • Суми 0 – +2
  • Полтава 0 – +2
  • Дніпро +1 – +3
  • Запоріжжя +3 – +5
  • Донецьк +2 – +4
  • Луганськ +1 – +3
  • Харків +1 – +3


Прогноз погоди на 12 січня / Укргідрометцентр