В Україні почалось бабине літо: прогноз погоди на 13 жовтня

12 жовтня 2023, 14:45
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Джерело:

Укргідрометеоцентр

Погода в Україні у п'ятницю, 13 жовтня, буде теплою та хмарною з проясненнями. Подекуди прогнозують невеликий дощ.

Температура повітря у більшості областей буде на декілька градусів нижчою, ніж 12 жовтня. Синоптики прогнозують також надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Якою буде погода в регіонах України

В Україні 13 жовтня сильних опадів не прогнозують, проте невеликий дощ буде вночі та вранці на Заході та Півночі України, а також у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях.

Посеред дня дощ прогнозують у регіоні Карпат, центральних та східних областях. На решті територій – суха погода без опадів та хмарно з проясненнями. 

Вітер південно-західний, у північній частині вдень з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду,
– заявили синоптики. 

За їхніми даними, середня температура повітря вдень становитиме 16 – 18 градусів тепла, вночі – 8 – 13 градусів. Щоправда, на Сході, у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та місцями в Криму 3 – 8 градусів тепла вночі та 15 – 20 градусів вдень, у Карпатах дещо холодніше – 10 – 15 градусів. 

Погода у Києві сягне 19 – 21 градуса тепла вдень та 7 – 9 градусів вночі. 

Окрім того, протягом 12 – 15 жовтня у більшості областей України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Виняток тільки більшість Заходу, Чернігівська, Донецька, Луганська області, а також Запорізька 12 – 14 жовтня, Рівненська 13 – 15 жовтня. 


Пожежна небезпека 13 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Ба більше, на Дніпрі внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження Дніпра в старе природне річище, рівень води буде значно нижчий за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Саме тому синоптики попередили про 3 рівень небезпеки, тобто коричневий.


Гідрологічні попередження на 13 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде температура в містах України

  • Київ +17...+19
  • Ужгород +18...+20
  • Львів +17...+19
  • Івано-Франківськ +17...+19
  • Тернопіль +17...+19
  • Чернівці +18...+20
  • Хмельницький +17...+19
  • Луцьк +16...+18
  • Рівне +16...+18
  • Житомир +16..+18
  • Вінниця +16...+18
  • Одеса +18...+20
  • Миколаїв +18...+20
  • Херсон +18...+20
  • Сімферополь +18...+20
  • Кропивницький +14...+16
  • Черкаси +15...+17
  • Чернігів +15...+17
  • Суми +15...+17
  • Полтава +14...+16
  • Дніпро +15...+17
  • Запоріжжя +16...+18
  • Донецьк +14...+16
  • Луганськ +13...+15
  • Харків +13...+15. 

 Прогноз погоди в Україні на 13 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Діана Квасневська