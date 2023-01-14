Опади по всій території України та температура близько нуля: прогноз погоди на 15 січня

Погода в Україні у неділю, 15 січня, буде доволі прохолодною. Однак цікаво, що найтепліше буде не на Півдні нашої держави.

Так, найтеплішою погода буде на Заході України, де коливатиметься в межах +2...+7 градусів удень. Натомість найхолодніше буде на Сході – -2...0 градусів.

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Прогноз погоди на 15 січня від Укргідрометцентру

Загалом 15 січня у кожному куточку нашої держави хмари протягом дня закриватимуть сонце. Синоптики обіцяють погоду без істотних опадів ледь не у всіх областях, лише у Волинській та Закарпатській областях буде невеликий дощ, а у Харківській, Луганській та Донецькій областях – невеликий сніг.

Також на значній території України прогнозують туман, при якому видимість становитиме 200–500 метрів. На цих територіях встановили I рівень небезпечності, жовтий. Тому за кермом варто бути особливо уважними.



Метеорологічні попередження 15 січня / Карта Укргідрометцентру

Щодо температури повітря, то на Заході вона коливатиметься від -3 вночі до +7 вдень, на Півночі від -2 до +1, на Сході від -2 до +1 та на Півдні – від -1 до +3.

Температура в найбільших містах України

Київ – -1...+1

Ужгород – +4...+6

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +3...+5

Рівне – +2...+4

Житомир – -1...+1

Вінниця – -1...+1

Одеса – +1...+3

Миколаїв – -1...+1

Херсон – -1...+1

Сімферополь – 0...+2

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -1...+1

Суми – -1...+1

Полтава – -2...0

Дніпро – -1...+1

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – -2...0

Луганськ – -2...0

Харків – -2...0



Погода в Україні 15 січня / Карта Укргідрометцентру