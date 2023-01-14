Опади по всій території України та температура близько нуля: прогноз погоди на 15 січня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 15 січня, буде доволі прохолодною. Однак цікаво, що найтепліше буде не на Півдні нашої держави.
Так, найтеплішою погода буде на Заході України, де коливатиметься в межах +2...+7 градусів удень. Натомість найхолодніше буде на Сході – -2...0 градусів.
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Прогноз погоди на 15 січня від Укргідрометцентру
Загалом 15 січня у кожному куточку нашої держави хмари протягом дня закриватимуть сонце. Синоптики обіцяють погоду без істотних опадів ледь не у всіх областях, лише у Волинській та Закарпатській областях буде невеликий дощ, а у Харківській, Луганській та Донецькій областях – невеликий сніг.
Також на значній території України прогнозують туман, при якому видимість становитиме 200–500 метрів. На цих територіях встановили I рівень небезпечності, жовтий. Тому за кермом варто бути особливо уважними.
Метеорологічні попередження 15 січня / Карта Укргідрометцентру
Щодо температури повітря, то на Заході вона коливатиметься від -3 вночі до +7 вдень, на Півночі від -2 до +1, на Сході від -2 до +1 та на Півдні – від -1 до +3.
Температура в найбільших містах України
- Київ – -1...+1
- Ужгород – +4...+6
- Львів – +4...+6
- Івано-Франківськ – +5...+7
- Тернопіль – +2...+4
- Чернівці – +2...+4
- Хмельницький – +2...+4
- Луцьк – +3...+5
- Рівне – +2...+4
- Житомир – -1...+1
- Вінниця – -1...+1
- Одеса – +1...+3
- Миколаїв – -1...+1
- Херсон – -1...+1
- Сімферополь – 0...+2
- Кропивницький – -1...+1
- Черкаси – -1...+1
- Чернігів – -1...+1
- Суми – -1...+1
- Полтава – -2...0
- Дніпро – -1...+1
- Запоріжжя – -1...+1
- Донецьк – -2...0
- Луганськ – -2...0
- Харків – -2...0