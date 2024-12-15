У кількох регіонах значно потеплішає: прогноз погоди на 16 грудня
У понеділок, 16 грудня, температура у деяких областях підніметься в середньому на 5 градусів. Це дуже відрізняється від погоди в неділю, коли всюди був переважно невеликий мінус. Також будуть мокрий сніг і рвучкий вітер.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. Власне, синоптики вже говорили про можливе потепління раніше.
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Прогноз погоди в Україні на 16 грудня
Буде хмарно. Вночі чекаємо на невеликий мокрий сніг, у західних, Житомирській, Вінницькій областях, вдень в Україні помірний мокрий сніг та дощ; місцями ожеледь налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, вночі у західних, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській областях, вдень в Україні пориви 15 – 20 метрів на секунду, у більшості західних, північних та центральних областей 25 – 28 метрів на секунду.
Температури на сході та північному сході країни вночі 0...-5 градусів, удень від -2 до +3; на решті території вночі від +3 до -2, вдень +1...+6, у західних областях до +9.
Якою буде погода в Києві та столичному регіоні
Тут також хмарно, вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг та дощ. Вночі на дорогах ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, вночі пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, вдень 25 – 28 метрів на секунду.
Температура вночі від +3 до -2, вдень +1...+6, у Києві вночі близько нуля, вдень +3...+5.
Цікаво! Вночі через пориви вітру та ожеледицю в Києві та області оголосили І рівень небезпечності, жовтий. А вночі, з цієї ж причини, – II рівень небезпечності, помаранчевий.
Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних,
комунальних підприємств та порушення руху транспорту. Будьте обережні!
Погода в обласних центрах
- Київ +3...+5
- Ужгород +4...+6
- Львів +6...+8
- Івано-Франківськ +6...+8
- Тернопіль +6...+8
- Чернівці +6...+8
- Хмельницький +6...+8
- Луцьк +6...+8
- Рівне +6...+8
- Житомир +3...+5
- Вінниця +3...+5
- Одеса +4...+6
- Миколаїв +4...+6
- Херсон +4...+6
- Сімферополь +9...+11
- Кропивницький +3...+5
- Черкаси +3...+5
- Чернігів +3...+5
- Суми +3...+5
- Полтава +3...+5
- Дніпро +3...+5
- Запоріжжя +4...+6
- Донецьк 0...+2
- Луганськ 0...+2
- Харків 0...+2