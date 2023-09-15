Подекуди тумани та штормове попередження: якою буде погода в Україні 16 вересня

15 вересня 2023, 16:23
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у суботу, 16 вересня, буде теплою з мінливою хмарністю. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози.

У південних та південно-східних областях вночі 16 вересня будуть грози. Саме тому попередили про І рівень небезпечності, тобто жовтий. 

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Якою буде погода в регіонах України

У західних та північних областях України прогнозують місцями туман, який накриє регіони вночі та вранці. Попри це, вдень в областях буде тепло – в середньому не менше 20 – 22 градусів тепла.

На всій території України прогнозують мінливу хмарність без опадів. Виняток становить тільки південна та південно-східна частина країни – там вночі короткочасні дощі та грози.

На Півдні України буде найтепліше – там температура повітря вдень прогріється до 22 – 27 градусів тепла, вночі – буде 13 – 18 градусів. На Сході буде дещо холодніше – в середньому 19 – 21 градус вдень та 9 – 11 вночі.

Окрім того, прогнозують вітер північно-східний з переходом на заході країни на південно-східний – 7 – 12 метрів за секунду. 

Яку температуру варто чекати в українських містах

  • Київ +21...+23
  • Ужгород +22...+24
  • Львів +20...+22
  • Івано-Франківськ +21...+23
  • Тернопіль +21...+23
  • Чернівці +21...+23
  • Хмельницький +21...+23
  • Луцьк +20...+22
  • Рівне +20...+22
  • Житомир +21...+23
  • Вінниця +21...+23
  • Одеса +24...+26
  • Миколаїв +24...+26
  • Херсон +23...+25
  • Сімферополь +23...+25
  • Кропивницький +22...+24
  • Черкаси +21...+23
  • Чернігів +20...+22
  • Суми +19...+21
  • Полтава +20...+22
  • Дніпро +20...+22
  • Запоріжжя +22...+24
  • Донецьк +19...+21
  • Луганськ +20...+22
  • Харків +20…+22

 


Погода в Україні 16 вересня / Інфографіка 24 Каналу

 

Автор: Діана Квасневська