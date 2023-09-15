Подекуди тумани та штормове попередження: якою буде погода в Україні 16 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у суботу, 16 вересня, буде теплою з мінливою хмарністю. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози.
У південних та південно-східних областях вночі 16 вересня будуть грози. Саме тому попередили про І рівень небезпечності, тобто жовтий.
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Якою буде погода в регіонах України
У західних та північних областях України прогнозують місцями туман, який накриє регіони вночі та вранці. Попри це, вдень в областях буде тепло – в середньому не менше 20 – 22 градусів тепла.
На всій території України прогнозують мінливу хмарність без опадів. Виняток становить тільки південна та південно-східна частина країни – там вночі короткочасні дощі та грози.
На Півдні України буде найтепліше – там температура повітря вдень прогріється до 22 – 27 градусів тепла, вночі – буде 13 – 18 градусів. На Сході буде дещо холодніше – в середньому 19 – 21 градус вдень та 9 – 11 вночі.
Окрім того, прогнозують вітер північно-східний з переходом на заході країни на південно-східний – 7 – 12 метрів за секунду.
Яку температуру варто чекати в українських містах
- Київ +21...+23
- Ужгород +22...+24
- Львів +20...+22
- Івано-Франківськ +21...+23
- Тернопіль +21...+23
- Чернівці +21...+23
- Хмельницький +21...+23
- Луцьк +20...+22
- Рівне +20...+22
- Житомир +21...+23
- Вінниця +21...+23
- Одеса +24...+26
- Миколаїв +24...+26
- Херсон +23...+25
- Сімферополь +23...+25
- Кропивницький +22...+24
- Черкаси +21...+23
- Чернігів +20...+22
- Суми +19...+21
- Полтава +20...+22
- Дніпро +20...+22
- Запоріжжя +22...+24
- Донецьк +19...+21
- Луганськ +20...+22
- Харків +20…+22
Погода в Україні 16 вересня / Інфографіка 24 Каналу