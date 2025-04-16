До +25 і майже без дощу: прогноз погоди в Україні на Чистий четвер 17 квітня
Після дощів 16 квітня у четвер в Україні пануватиме суха погода. А стовпчики термометрів покажуть фантастичні +20...+25 градусів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні 17 квітня
Як повідомили синоптики, територія України перебуватиме в полі підвищеного тиску. Лише на Чернігівщині й Сумщині вночі затримається малоактивний атмосферний фронт, який і стане причиною невеликих дощів.
Загалом буде тепло. Температура вночі +5...+10 градусів, удень +18...+23, на Закарпатті до +26 градусів. Вітер переважно південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.
Тож у Чистий четвер можна буде і помити вікна, і прогулятися. А на Великдень також буде тепло.
Прогноз погоди на 17 квітня у Києві та в столичному регіоні
Буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура по області вночі +5...+10, вдень +18...+23, у Києві вночі +8...+10, вдень +20...+22 градусів.
Погода в обласних центрах
- Київ +20...+22
- Ужгород +23...+25
- Львів +21...+23
- Івано-Франківськ +20...+22
- Тернопіль +20...+22
- Чернівці +20...+22
- Хмельницький +20...+22
- Луцьк +21...+23
- Рівне +20...+22
- Житомир +20...+22
- Вінниця +20...+22
- Одеса +18...+20
- Миколаїв +19...+21
- Херсон +18...+20
- Сімферополь +18...+20
- Кропивницький +20...+22
- Черкаси +20...+22
- Чернігів +20...+22
- Суми +20...+22
- Полтава +20...+22
- Дніпро +20...+22
- Запоріжжя +19...+21
- Донецьк +20...+22
- Луганськ +21...+23
- Харків +20...+22