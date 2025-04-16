Укр Рус
24 Канал Новини України До +25 і майже без дощу: прогноз погоди в Україні на Чистий четвер 17 квітня
16 квітня, 14:38
2

До +25 і майже без дощу: прогноз погоди в Україні на Чистий четвер 17 квітня

Ірина Чеботнікова

Після дощів 16 квітня у четвер в Україні пануватиме суха погода. А стовпчики термометрів покажуть фантастичні +20...+25 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Читайте також Чи будуть ще заморозки і сніг, коли прийде потепління до +25 градусів: прогноз погоди на тиждень

Якою буде погода в Україні 17 квітня

Як повідомили синоптики, територія України перебуватиме в полі підвищеного тиску. Лише на Чернігівщині й Сумщині вночі затримається малоактивний атмосферний фронт, який і стане причиною невеликих дощів.

Загалом буде тепло. Температура вночі +5...+10 градусів, удень +18...+23, на Закарпатті до +26 градусів. Вітер переважно південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.

Тож у Чистий четвер можна буде і помити вікна, і прогулятися. А на Великдень також буде тепло.

Прогноз погоди на 17 квітня у Києві та в столичному регіоні

Буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура по області вночі +5...+10, вдень +18...+23, у Києві вночі +8...+10, вдень +20...+22 градусів.

Погода в обласних центрах

  • Київ +20...+22
  • Ужгород +23...+25
  • Львів +21...+23
  • Івано-Франківськ +20...+22
  • Тернопіль +20...+22
  • Чернівці +20...+22
  • Хмельницький +20...+22
  • Луцьк +21...+23
  • Рівне +20...+22
  • Житомир +20...+22
  • Вінниця +20...+22
  • Одеса +18...+20
  • Миколаїв +19...+21
  • Херсон +18...+20
  • Сімферополь +18...+20
  • Кропивницький +20...+22
  • Черкаси +20...+22
  • Чернігів +20...+22
  • Суми +20...+22
  • Полтава +20...+22
  • Дніпро +20...+22
  • Запоріжжя +19...+21
  • Донецьк +20...+22
  • Луганськ +21...+23
  • Харків +20...+22

Прогноз погоди в Україні на 17 квітня / Укргідрометцентр