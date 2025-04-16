До +25 і майже без дощу: прогноз погоди в Україні на Чистий четвер 17 квітня

Після дощів 16 квітня у четвер в Україні пануватиме суха погода. А стовпчики термометрів покажуть фантастичні +20...+25 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 17 квітня

Як повідомили синоптики, територія України перебуватиме в полі підвищеного тиску. Лише на Чернігівщині й Сумщині вночі затримається малоактивний атмосферний фронт, який і стане причиною невеликих дощів.

Загалом буде тепло. Температура вночі +5...+10 градусів, удень +18...+23, на Закарпатті до +26 градусів. Вітер переважно південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.

Тож у Чистий четвер можна буде і помити вікна, і прогулятися. А на Великдень також буде тепло.

Прогноз погоди на 17 квітня у Києві та в столичному регіоні

Буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура по області вночі +5...+10, вдень +18...+23, у Києві вночі +8...+10, вдень +20...+22 градусів.

Погода в обласних центрах

Київ +20...+22

Ужгород +23...+25

Львів +21...+23

Івано-Франківськ +20...+22

Тернопіль +20...+22

Чернівці +20...+22

Хмельницький +20...+22

Луцьк +21...+23

Рівне +20...+22

Житомир +20...+22

Вінниця +20...+22

Одеса +18...+20

Миколаїв +19...+21

Херсон +18...+20

Сімферополь +18...+20

Кропивницький +20...+22

Черкаси +20...+22

Чернігів +20...+22

Суми +20...+22

Полтава +20...+22

Дніпро +20...+22

Запоріжжя +19...+21

Донецьк +20...+22

Луганськ +21...+23

Харків +20...+22

Прогноз погоди в Україні на 17 квітня / Укргідрометцентр