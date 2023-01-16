Дощі ледь не у кожному куточку України: прогноз погоди на 17 січня

16 січня 2023, 14:48
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у вівторок, 17 січня, буде хмарною. Також по всій державі очікуються дощі, однак не істотні.

Лише у Закарпатській та Івано-Франківській областях очікують дещо сильніші опади, однак і ті будуть помірними. Попри похмуру погоду в Україні 17 січня буде доволі тепло, адже вдень у кожній області температура не опускатиметься нижче 0. 

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Прогноз погоди на 17 січня від Укргідрометцентру

Найтепліше 17 січня буде на Півдні нашої держави. Там подекуди стовпчики термометра сягатимуть позначки +11. Найхолодніше ж буде на Сході України, де максимальна температура буде ледь не вдвічі нижчою. 

Щодо Півдня та Заходу України, то там температура повітря буде майже одинаковою у всіх областях. Лише у Київській та Сумській областях вона буде несуттєво нижчою. 

Температура в найбільших містах України

  • Київ – +2...+4
  • Ужгород – +5...+7
  • Львів – +4...+6
  • Івано-Франківськ – +3...+5
  • Тернопіль – +3...+5
  • Чернівці – +4...+6
  • Хмельницький – +3...+5
  • Луцьк – +3...+5
  • Рівне – +3...+5
  • Житомир – +3...+5
  • Вінниця – +4...+6
  • Одеса – +8...+10
  • Миколаїв – +9...+11
  • Херсон – +8...+10
  • Сімферополь – +9...+11
  • Кропивницький – +5...+7
  • Черкаси – +4...+6
  • Чернігів – +3...+5
  • Суми – +2...+4
  • Полтава – +3...+5
  • Дніпро – +3...+5
  • Запоріжжя – +4...+6
  • Донецьк – +2...4
  • Луганськ – +1...+3
  • Харків – +1...+3


Погода в Україні 17 січня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Юлія Якубова