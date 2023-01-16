Дощі ледь не у кожному куточку України: прогноз погоди на 17 січня

Погода в Україні у вівторок, 17 січня, буде хмарною. Також по всій державі очікуються дощі, однак не істотні.

Лише у Закарпатській та Івано-Франківській областях очікують дещо сильніші опади, однак і ті будуть помірними. Попри похмуру погоду в Україні 17 січня буде доволі тепло, адже вдень у кожній області температура не опускатиметься нижче 0.

До теми Потужний сплеск тепла по всій Україні: якою буде погода цього тижня

Прогноз погоди на 17 січня від Укргідрометцентру

Найтепліше 17 січня буде на Півдні нашої держави. Там подекуди стовпчики термометра сягатимуть позначки +11. Найхолодніше ж буде на Сході України, де максимальна температура буде ледь не вдвічі нижчою.

Щодо Півдня та Заходу України, то там температура повітря буде майже одинаковою у всіх областях. Лише у Київській та Сумській областях вона буде несуттєво нижчою.

Температура в найбільших містах України

Київ – +2...+4

Ужгород – +5...+7

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +3...+5

Рівне – +3...+5

Житомир – +3...+5

Вінниця – +4...+6

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +9...+11

Херсон – +8...+10

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +4...+6

Чернігів – +3...+5

Суми – +2...+4

Полтава – +3...+5

Дніпро – +3...+5

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – +2...4

Луганськ – +1...+3

Харків – +1...+3



Погода в Україні 17 січня / Карта Укргідрометцентру