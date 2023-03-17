Дощі нарешті підуть: прогноз погоди в Україні на 18 березня
Джерело:Укргідрометцентр
У суботу, 18 березня, погода в Україні буде тепло та сонячно. Майже в усіх областях зберігатиметься суха погода.
Дощі синоптики прогнозують лише на Півдні: в Одеській, Херсонській, Миколаївській областях та у тимчасово окупованому Криму.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На Заході небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. Стовпчики термометрів покажуть +8...+10 градусів. На Сході протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, але опадів також не прогнозують. Повітря прогріється до +6...+8 градусів.
На Півночі похмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Термометри покажуть +7...+9 градусів. Натомість на Півдні очікуються дощі. Повітря прогріється до +9...+11 градусів.
Хмари, що вкривали небо у Києві вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. Без опадів. Температура повітря становитиме +6...+8 градусів.
Погода у містах України
Київ – +6...+8
Ужгород – +8...+10
Львів – +9...+11
Івано-Франківськ – +8...+10
Тернопіль – +8...+10
Чернівці – +9...+11
Хмельницький – +7...+9
Луцьк – +9...+11
Рівне – +8...+10
Житомир – +7...+9
Вінниця – +7...+9
Одеса – +8...+10
Миколаїв – +9...+11
Херсон – +9...+11
Сімферополь – +9...+11
Кропивницький – +7...+9
Черкаси – +6...+8
Чернігів – +7...+9
Суми – +6...+8
Полтава – +6...+8
Дніпро – +7...+9
Запоріжжя – +9...+11
Донецьк – +6...+8
Луганськ – +5...+7
Харків – +6...+8