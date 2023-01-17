Штормовий вітер та сильний дощ: прогноз погоди на 18 січня

17 січня 2023, 16:02
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в середу, 18 січня, буде хмарною, вітряною і подекуди дощовою. Подекуди стовпчик термометра сягне +17 градусів. Водночас синоптики прогнозують сильний вітер.

За прогнозами Укргідрометцентру, значний дощ йтиме на Закарпатті і в Карпатах. Про це інформує 24 Канал.

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Прогноз погоди на 18 січня

У західних областях, вночі також на Лівобережжі, вдень і у північно-східній частині невеликий дощ, на Закарпатті та в Карпатах протягом доби значний дощ, в горах з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів,
– зазначили в Укргідрометцентрі.

Окрім того, у східних областях вночі місцями ожеледь, а на дорогах подекуди ожеледиця. Зауважимо, що 18 січня майже на всій території України пануватиме плюсова температура. Лише на Луганщині вночі, ймовірно, синоптики прогнозують до -3 градусів морозу. 

Найтепліше буде на Півдні. Вдень повітря прогріється до +11...+14 градусів. Ба більше, у Криму навіть до +17.

Зверніть увагу! Вранці та вдень пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.

Температура в найбільших містах України

  • Київ – +8...+10
  • Ужгород – +9...+11
  • Львів – +9...+11
  • Івано-Франківськ – +9...+11
  • Тернопіль – +8...+10
  • Чернівці – +9...+10
  • Хмельницький – +9...+11
  • Луцьк – +9...+11
  • Рівне – +8...+10
  • Житомир – +9...+11
  • Вінниця – +9...+11
  • Одеса – +12...+14
  • Миколаїв – +11...+13
  • Херсон – +11...+13
  • Сімферополь – +15...+17
  • Кропивницький – +9...+1
  • Черкаси – +9...+11
  • Чернігів – +8...+10
  • Суми – +7...+9
  • Полтава – +8...+10
  • Дніпро – +9...+11
  • Запоріжжя – +9...+11
  • Донецьк – +5...+7
  • Луганськ – +3...+5
  • Харків – +4...+6

Прогноз погоди на 18 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що напередодні другого Святвечора на Закарпатті та в Карпатах очікуються сильні дощі. Окрім того, у горах місцями йтиме мокрий сніг. 

Погода ускладнюватиметься потужним штормовим вітром. Ще й наш Гідрометцентр попереджає про небезпеку сходження лавин, – будьте дуже обережними,
– підкреслила Діденко.

Також вона додала, що на решті території України 18 січня також переважатиме волога погода, періодично дощі, від невеликих до помірних, а ще тумани. Окрім того, практично на всій території нашої держави буде сильний південний вітер. Штормові пориви сягатимуть до 15 – 22 метрів на секунду.

Автор: Юлія Лобурак