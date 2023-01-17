Штормовий вітер та сильний дощ: прогноз погоди на 18 січня

Погода в середу, 18 січня, буде хмарною, вітряною і подекуди дощовою. Подекуди стовпчик термометра сягне +17 градусів. Водночас синоптики прогнозують сильний вітер.

За прогнозами Укргідрометцентру, значний дощ йтиме на Закарпатті і в Карпатах. Про це інформує 24 Канал.

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Прогноз погоди на 18 січня

У західних областях, вночі також на Лівобережжі, вдень і у північно-східній частині невеликий дощ, на Закарпатті та в Карпатах протягом доби значний дощ, в горах з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Окрім того, у східних областях вночі місцями ожеледь, а на дорогах подекуди ожеледиця. Зауважимо, що 18 січня майже на всій території України пануватиме плюсова температура. Лише на Луганщині вночі, ймовірно, синоптики прогнозують до -3 градусів морозу.

Найтепліше буде на Півдні. Вдень повітря прогріється до +11...+14 градусів. Ба більше, у Криму навіть до +17.

Температура в найбільших містах України

Київ – +8...+10

Ужгород – +9...+11

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +9...+10

Хмельницький – +9...+11

Луцьк – +9...+11

Рівне – +8...+10

Житомир – +9...+11

Вінниця – +9...+11

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +11...+13

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +9...+1

Черкаси – +9...+11

Чернігів – +8...+10

Суми – +7...+9

Полтава – +8...+10

Дніпро – +9...+11

Запоріжжя – +9...+11

Донецьк – +5...+7

Луганськ – +3...+5

Харків – +4...+6

Вранці та вдень пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.

Прогноз погоди на 18 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що напередодні другого Святвечора на Закарпатті та в Карпатах очікуються сильні дощі. Окрім того, у горах місцями йтиме мокрий сніг.

Погода ускладнюватиметься потужним штормовим вітром. Ще й наш Гідрометцентр попереджає про небезпеку сходження лавин, – будьте дуже обережними,

– підкреслила Діденко.

Також вона додала, що на решті території України 18 січня також переважатиме волога погода, періодично дощі, від невеликих до помірних, а ще тумани. Окрім того, практично на всій території нашої держави буде сильний південний вітер. Штормові пориви сягатимуть до 15 – 22 метрів на секунду.