Вночі мороз, а вдень до +8: прогноз погоди в Україні на 19 березня
Березень демонструє традиційно нестабільну погоду: хмарність змінюється яскравим сонцем і навпаки. У середу, 19 березня, буде тепліше, аніж в попередній день, але й більше опадів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
До теми Від -9 до +14: як зміниться погода найближчими днями
Якою буде погода 19 березня
Відповідно до даних синоптиків, погоду визначатиме прохолодна волога повітряна маса, яка буде переміщуватися з північного заходу.
19 березня буде хмарно з проясненнями. У східних, більшості північних, центральних, вдень і в Одеській областях невеликий сніг, вдень з дощем; на решті території без опадів. В Україні, крім півдня, вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду, вдень у Приазов'ї місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду. Температура вночі -1...-6 градусів, удень +3...+8; в Карпатах вночі -7...-12, вдень +1...+6.
Увечері 18 березня до Києва завітала справжня зима. В мережу виклали багато фотографій та відео завірюхи в столиці.
Прогноз погоди на 19 березня у Києві та столичному регіоні
Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, вдень з дощем. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі -1...-6, вдень +3...+8; у Києві вночі -1...-3, вдень +5...+7.
Погода в обласних центрах
- Київ +5...+7
- Ужгород +6...+8
- Львів +6...+8
- Івано-Франківськ +6...+8
- Тернопіль +5...+7
- Чернівці +6...+8
- Хмельницький +5...+7
- Луцьк +5...+7
- Рівне +6...+8
- Житомир +5...+7
- Вінниця +5...+7
- Одеса +6...+8
- Миколаїв +5...+7
- Херсон +6...+8
- Сімферополь +5...+7
- Кропивницький +4...+6
- Черкаси +4...+6
- Чернігів +5...+7
- Суми +4...+6
- Полтава +4...+6
- Дніпро +5...+7
- Запоріжжя +6...+8
- Донецьк +3...+5
- Луганськ +3...+5
- Харків +4...+6