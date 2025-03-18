Вночі мороз, а вдень до +8: прогноз погоди в Україні на 19 березня

Березень демонструє традиційно нестабільну погоду: хмарність змінюється яскравим сонцем і навпаки. У середу, 19 березня, буде тепліше, аніж в попередній день, але й більше опадів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

До теми Від -9 до +14: як зміниться погода найближчими днями

Якою буде погода 19 березня

Відповідно до даних синоптиків, погоду визначатиме прохолодна волога повітряна маса, яка буде переміщуватися з північного заходу.

19 березня буде хмарно з проясненнями. У східних, більшості північних, центральних, вдень і в Одеській областях невеликий сніг, вдень з дощем; на решті території без опадів. В Україні, крім півдня, вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду, вдень у Приазов'ї місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду. Температура вночі -1...-6 градусів, удень +3...+8; в Карпатах вночі -7...-12, вдень +1...+6.

Увечері 18 березня до Києва завітала справжня зима. В мережу виклали багато фотографій та відео завірюхи в столиці.

Прогноз погоди на 19 березня у Києві та столичному регіоні

Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, вдень з дощем. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі -1...-6, вдень +3...+8; у Києві вночі -1...-3, вдень +5...+7.

Погода в обласних центрах

Київ +5...+7

Ужгород +6...+8

Львів +6...+8

Івано-Франківськ +6...+8

Тернопіль +5...+7

Чернівці +6...+8

Хмельницький +5...+7

Луцьк +5...+7

Рівне +6...+8

Житомир +5...+7

Вінниця +5...+7

Одеса +6...+8

Миколаїв +5...+7

Херсон +6...+8

Сімферополь +5...+7

Кропивницький +4...+6

Черкаси +4...+6

Чернігів +5...+7

Суми +4...+6

Полтава +4...+6

Дніпро +5...+7

Запоріжжя +6...+8

Донецьк +3...+5

Луганськ +3...+5

Харків +4...+6

Прогноз погоди в Україні на 19 березня / Укргідрометцентр