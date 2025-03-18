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24 Канал Новини України Вночі мороз, а вдень до +8: прогноз погоди в Україні на 19 березня
18 березня, 14:57
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Вночі мороз, а вдень до +8: прогноз погоди в Україні на 19 березня

Ірина Чеботнікова

Березень демонструє традиційно нестабільну погоду: хмарність змінюється яскравим сонцем і навпаки. У середу, 19 березня, буде тепліше, аніж в попередній день, але й більше опадів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

До теми Від -9 до +14: як зміниться погода найближчими днями

Якою буде погода 19 березня

Відповідно до даних синоптиків, погоду визначатиме прохолодна волога повітряна маса, яка буде переміщуватися з північного заходу.

19 березня буде хмарно з проясненнями. У східних, більшості північних, центральних, вдень і в Одеській областях невеликий сніг, вдень з дощем; на решті території без опадів. В Україні, крім півдня, вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду, вдень у Приазов'ї місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду. Температура вночі -1...-6 градусів, удень +3...+8; в Карпатах вночі -7...-12, вдень +1...+6.

Увечері 18 березня до Києва завітала справжня зима. В мережу виклали багато фотографій та відео завірюхи в столиці.

Прогноз погоди на 19 березня у Києві та столичному регіоні

Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, вдень з дощем. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі -1...-6, вдень +3...+8; у Києві вночі -1...-3, вдень +5...+7.

Погода в обласних центрах

  • Київ +5...+7
  • Ужгород +6...+8
  • Львів +6...+8
  • Івано-Франківськ +6...+8
  • Тернопіль +5...+7
  • Чернівці +6...+8
  • Хмельницький +5...+7
  • Луцьк +5...+7
  • Рівне +6...+8
  • Житомир +5...+7
  • Вінниця +5...+7
  • Одеса +6...+8
  • Миколаїв +5...+7
  • Херсон +6...+8
  • Сімферополь +5...+7
  • Кропивницький +4...+6
  • Черкаси +4...+6
  • Чернігів +5...+7
  • Суми +4...+6
  • Полтава +4...+6
  • Дніпро +5...+7
  • Запоріжжя +6...+8
  • Донецьк +3...+5
  • Луганськ +3...+5
  • Харків +4...+6

Прогноз погоди в Україні на 19 березня / Укргідрометцентр