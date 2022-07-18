В Україні збережеться тепло, місцями пройдуть дощі з грозами: прогноз погоди на 19 липня

В Україні у вівторок, 19 липня, збережеться суха та сонячна погода, хоча місцями очікуються дощі з грозами. Дощі слід очікувати у північних областях України.

Повітря 19 липня очікується свіжим, оскільки Україну та всю східну частину Європи накриють північно-західні і північні повітряні потоки зі Скандинавії та Арктики. Повітряна маса в Україні буде помірно тепла.

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Упродовж дня стовпчик термометра в середньому сягне +20… +25 градусів. Найспекотніше буде у південній частині України та на Закарпатті +25... +28 градусів.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що антициклон зумовить суху сонячну погоду в більшості областей України. За її словами, частини північних атмосферних фронтів "черкнуть" по наших північних областях, через що там місцями очікуються дощі з грозами.

Як повідомила синоптикиня, 19 липня у Києві температура повітря коливатиметься в межах +22... +23 градусів. Також у столиці збільшиться хмарність і пройде невеликий дощ. Місцями слід очікувати грози.

Поки що в Україні переважатиме помірно тепла погода, в другій половині тижня градуси підвищаться. На тижні дощів буде обмаль, якщо взагалі вони з'являться,

– написала Наталка Діденко.

Прогноз погоди в містах України на 19 липня

Ужгород – +25...+27

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +22...+24

Рівне – +21...+23

Житомир – +20...+22

Вінниця – +24...+26

Одеса – +24...+26

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +25...+27

Сімферополь – +24...+26

Кропивницький – +23...+25

Черкаси – +21...+23

Чернігів – +18...+20

Суми – +19..+21

Полтава – +22...+24

Дніпро – +22...+26

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +25...+27

Харків – +24...+26

Київ – +20...+22



Прогноз погоди на 19 липня / Карта Укргідрометцентру