В Україні збережеться тепло, місцями пройдуть дощі з грозами: прогноз погоди на 19 липня
Джерело:Укргідрометцентр
В Україні у вівторок, 19 липня, збережеться суха та сонячна погода, хоча місцями очікуються дощі з грозами. Дощі слід очікувати у північних областях України.
Повітря 19 липня очікується свіжим, оскільки Україну та всю східну частину Європи накриють північно-західні і північні повітряні потоки зі Скандинавії та Арктики. Повітряна маса в Україні буде помірно тепла.
До речі Пекельна спека на Заході та грози на Півночі: прогноз погоди на тиждень 18 – 24 липня
Упродовж дня стовпчик термометра в середньому сягне +20… +25 градусів. Найспекотніше буде у південній частині України та на Закарпатті +25... +28 градусів.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що антициклон зумовить суху сонячну погоду в більшості областей України. За її словами, частини північних атмосферних фронтів "черкнуть" по наших північних областях, через що там місцями очікуються дощі з грозами.
Як повідомила синоптикиня, 19 липня у Києві температура повітря коливатиметься в межах +22... +23 градусів. Також у столиці збільшиться хмарність і пройде невеликий дощ. Місцями слід очікувати грози.
Поки що в Україні переважатиме помірно тепла погода, в другій половині тижня градуси підвищаться. На тижні дощів буде обмаль, якщо взагалі вони з'являться,
– написала Наталка Діденко.
Прогноз погоди в містах України на 19 липня
Ужгород – +25...+27
Львів – +24...+26
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +22...+24
Луцьк – +22...+24
Рівне – +21...+23
Житомир – +20...+22
Вінниця – +24...+26
Одеса – +24...+26
Миколаїв – +25...+27
Херсон – +25...+27
Сімферополь – +24...+26
Кропивницький – +23...+25
Черкаси – +21...+23
Чернігів – +18...+20
Суми – +19..+21
Полтава – +22...+24
Дніпро – +22...+26
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +24...+26
Луганськ – +25...+27
Харків – +24...+26
Київ – +20...+22