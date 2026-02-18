Укр Рус
Місцями сніжитиме, а дороги накриє ожеледиця: прогноз погоди на 19 лютого
18 лютого, 17:06
2

Місцями сніжитиме, а дороги накриє ожеледиця: прогноз погоди на 19 лютого

Данило Муринський

Погода в четвер, 19 лютого, буде хмарною, з невеликими опадами. Схід країни накриє дощ із переходом у сніг, а вночі місцями утвориться ожеледиця.

В західних областях України пройде невеликий сніг. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода 19 лютого?

Синоптики прогнозують невелику кількість опадів та ожеледицю. Сніг вночі пройде у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях.

На Правобережжі теж очікується невеликий сніг, а ожеледиця покриє дороги на усій території країни, окрім південного сходу та Закарпаття.

Також на Лівобережжі прогнозують пориву вітру зі швидкістю від 12 до 20 метрів за секунду.

Нічна температура буде -7 – -13, а денна -3 – -9.

Найхолодніше буде в центральній Україні. Там температура опуститься до -12. Найтепліше буде на сході країни – +3.

Якою буде температура у регіонах?

  • Київ -6...-4
  • Ужгород -1…+1
  • Львів -3...-1
  • Івано-Франківськ -1…+1
  • Тернопіль -4...-2
  • Чернівці -1…+1
  • Хмельницький -4...-2
  • Луцьк -5...-3
  • Рівне -5...-3
  • Житомир -6...-4
  • Вінниця -4...-2
  • Одеса -4…-2
  • Миколаїв -4…-2
  • Херсон -4…-2
  • Сімферополь 0...+2
  • Кропивницький -3...-1
  • Черкаси -6...-4
  • Чернігів -6...-4
  • Суми -6…-4
  • Полтава -6...-4
  • Дніпро -4…-2
  • Запоріжжя -1…+1
  • Донецьк +1…+3
  • Луганськ 0…+2
  • Харків -3…-1

Прогноз погоди в Україні на 19 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру

