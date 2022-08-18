На Спаса буде сонячно та майже без дощів: прогноз погоди в Україні на 19 серпня

По всій території України у п'ятницю, 19 серпня, збережеться сонячна погода. На Спаса найбільша спека буде на Закарпатті та в південних регіонах України.

Температура повітря 19 серпня протягом дня коливатиметься в межах +25+28 градусів, на сході та півдні +27+32 градуси. Грози можуть пройти у східній частині, на Півдні України та в Дніпрі

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що на Спаса сонячно буде в західних, північних областях та значною мірою в центральних. Дощів не передбачається.

У східній частині, на Півдні України та в Дніпрі з районами пройдуть короткочасні грозові дощі,

– повідомила синоптикиня.

Без опадів 19 серпня буде в Києві. Як написала Наталка Діденко, у п'ятницю повітря прогріється до +27 градусів.

Погода в містах України 19 серпня

Ужгород – +29...+31

Львів – +27...+29

Івано-Франківськ – +26...+28

Тернопіль – +27...+29

Чернівці – +28...+30

Хмельницький – +26...+28

Луцьк – +27...+29

Рівне – +27...+29

Житомир – +27...+29

Вінниця – +27...+29

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +26...+28

Суми – +25...+27

Полтава – +27...+29

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +28...+30

Харків – +27...+29

Київ – +28...+30



Прогноз погоди на 19 серпня / Фото Укргідрометцентру