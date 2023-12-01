Снігопади й ожеледиця на Заході, а на Півдні – потепління: якою буде погода в Україні 2 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
У суботу, 2 грудня, в Україні очікуються значні опади на всій території, окрім Півдня. Там буде не лише сухо, а й очікується незначне потепління.
Як прогнозують синоптики, найтепліше буде в Одеській та Херсонській областях, де стовпчики термометрів підіймуться до +12…+14 градусів тепла. Незвично тепло буде й на Запоріжжі, де температура сягатиме +15 градусів.
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Прогноз погоди в Україні 2 грудня
У суботу, 2 грудня, в Україні буде хмарно, очікуються значні опади майже в усіх областях, окрім південних. Так, синоптики прогнозують сніг і дощ, місцями – з налипанням. Крім того, очікується ожеледиця на дорогах.
Сильно сніжитиме на Заході. Синоптики попереджають, що снігопади будуть значними, тому в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Рівненській та на частині Хмельницької областей оголосили штормове попередження.
Штормове попередження в Україні на 2 грудня / Карта Укргідрометцентру
Температура повітря значно відрізнятиметься у кожному куточку країни. Так, найхолодніше буде на Півночі, де стовпчики термометрів не підіймуться вище +1 вдень. На Заході температура сягатиме +8 градусів. Схожа температура буде й у центральних та східних областях – там стовпчики термометрів також підіймуться до +8 градусів. Найспекотніше буде на Півдні, де потеплішає до +16.
Погода 2 грудня обіцяє бути тихою, адже вітер прогнозується до 5 – 10 метрів за секунду, південно-східний.
Погода в обласних центрах
- Київ -1…+1;
- Ужгород +6…+8;
- Львів 0…-2;
- Івано-Франківськ 0...+2;
- Тернопіль +1...+3;
- Чернівці +5...+7;
- Хмельницький +2...+4;
- Луцьк 0…-2;
- Рівне 0…-2;
- Житомир -1…+1;
- Вінниця +1…+3;
- Одеса +12..+14;
- Миколаїв +11…+13;
- Херсон +12…+14;
- Сімферополь +14…+16;
- Кропивницький +6…+8;
- Черкаси +3…+5;
- Чернігів 0…-2;
- Суми 0…-2;
- Полтава +2…+4;
- Дніпро +8…+10;
- Запоріжжя +13…+15;
- Донецьк +6…+8;
- Луганськ +2…+4;
- Харків +7…+9.
Точний прогноз погоди в Україні на 2 грудня 2023 року / Карта Укргідрометцентру