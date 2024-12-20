Подекуди дощі, туман та зниження температури: прогноз погоди в Україні на 21 грудня

У суботу, 21 грудня, синоптики прогнозують хмарність із проясненнями. Також у деяких регіонах очікують опади.

Небо над Україною буде затягнуто хмарами, проте сонце буде пробиватись крізь них. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики прогнозують, що вночі у північних, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях, вдень у південних, більшості центральних та східних областей буде невеликий дощ. Водночас на решті території без опадів.

У південній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно – західний, на півдні та сході країни північно – східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура протягом доби від -1 градусу до +4 градусів тепла; у південній частині вночі +3...+8 градусів, вдень +5...+10 градусів, в Криму до +15.

В Карпатах вночі можливий невеликий сніг, вдень без опадів. Температура впродовж доби коливатиметься від 0 до -5 градусів морозу.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області також буде хмарно з проясненнями. Вночі синоптики прогнозують невеликий дощ, вдень без опадів.

Вітер північно – західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура по області протягом доби від -1 градусу морозу до +4 тепла. У Києві протягом доби +1...+3 градуси тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +1...+3,

Ужгород +3...+5,

Львів +1...+5,

Івано-Франківськ +1...+3,

Тернопіль +1...+3,

Чернівці +1...+3,

Хмельницький +1...+3,

Луцьк +1...+3,

Рівне +1...+3,

Житомир +1...+3,

Вінниця +2...+4,

Одеса +6...+8,

Миколаїв +7...+9,

Херсон +8...+10,

Сімферополь +12...+14,

Кропивницький +3...+5,

Черкаси +2...+4,

Чернігів +1...+3,

Суми +2...+4,

Полтава +2...+4,

Дніпро +3...+5,

Запоріжжя +7...+9,

Донецьк +4...+6,

Луганськ +3...+5,

Харків +2...+4.



Прогноз погоди на 21 грудня / Укргідрометцентр