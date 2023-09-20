До кількох областей завітають дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на 21 вересня

20 вересня 2023, 14:40
Читать новость на русском

Джерело:

Укргідрометцентр

Погода у четвер, 21 вересня, буде переважно сухою та теплою у більшій частині України. Лише в деяких областях очікуються невеликі опади.

У четвер вітер очікується південно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду. 21 вересня по всій Україні може бути мінлива хмарність.

Читайте також Пригріє до +30: коли в Україні знову буде потепління, синоптик назвав дату

В яких регіонах дощитиме

На Київщині, Чернігівщині, Вінниччині, Черкащині та Одещині вдень можливі короткочасні дощі з грозами. На решті території України опади протягом дня не очікуються. На південному Заході та Півночі вранці можливі тумани.

Денна температура на Заході, Півночі та у Центрі становитиме +24…+26. На Сході стовпчики термометрів показуватимуть +23…+25. На Півдні буде +24…+27.

Погода в обласних центрах

  • Київ +23...+25
  • Ужгород +25...+27
  • Львів +24...+26
  • Івано-Франківськ +24...+26
  • Тернопіль +23...+25
  • Чернівці +24...+26
  • Хмельницький +23...+25
  • Луцьк +24...+26
  • Рівне +24...+26
  • Житомир +24...+26
  • Вінниця +24...+26
  • Одеса +23...+25
  • Миколаїв +25...+27
  • Херсон +24...+26
  • Сімферополь +24...+26
  • Кропивницький +25...+27
  • Черкаси +24...+26
  • Чернігів +24...+26
  • Суми +24...+26
  • Полтава +24...+26
  • Дніпро +24...+26
  • Запоріжжя +24...+26
  • Донецьк +23...+25
  • Луганськ +23...+25
  • Харків +24...+26


Прогноз погоди в Україні на 21 вересня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Петро Залива