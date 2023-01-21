Сніг відступає, а людей попереджають про небезпеку: прогноз погоди в Україні на 22 січня
Джерело:Укргідрометцентр
У неділю, 22 січня, в Україні буде відносно тепло та сухо. Мокрий сніг з дощем прогнозують лише на Закарпатті та у Карпатах.
Українські синоптики попередили, що вночі та вранці західні та південні області огорне туман. На території України фіксуватимуть південно-східний та східний вітер. Його швидкість сягатиме 7 – 12 метрів за секунду.
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Суттєвих температурних змін в Україні не прогнозують. Істотних опадів в Україні також не буде. Лише на Закарпатті та у Карпатах обіцяють мокрий сніг та дощ.Зауважте! Українців попередили про загрозу сходження лавин. На високогiр'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей оголосили 3 рівень сніголавинної небезпеки. Людям рекомендують утриматися від походів на високогір'я.
Погода у містах України
Київ – +1...+3
Ужгород – +8...+10
Львів – +4...+6
Івано-Франківськ – +4...+6
Тернопіль – +4...+6
Чернівці – +4...+6
Хмельницький – +4...+6
Луцьк – +4...+6
Рівне – +4...+6
Житомир – +2...+4
Вінниця – +2...+4
Одеса – +4...+6
Миколаїв – +6...+8
Херсон – +7...+9
Сімферополь – +9...+11
Кропивницький – +3...+5
Черкаси – +2...+4
Чернігів – +2...+4
Суми – +2...+4
Полтава – +2...+4
Дніпро – +2...+4
Запоріжжя – +3...+5
Донецьк – +0...+2
Луганськ – -1...-+1
Харків – +2...+4
Прогноз погоди на 22 січня / Укргідрометцентр