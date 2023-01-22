Плюсова температура та відсутність опадів: прогноз погоди в Україні на 23 січня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у понеділок, 23 січня, порадує українців відсутністю опадів та переважно плюсовими температурами на термометрі. Цікаво, що найтепліше у цей день буде не на Півдні України.
Так, найтеплішу погоду очікують у Закарпатській області, повітря у якій може максимально прогрітися до +11. Натомість у Криму максимальні покажчики будуть на рівні +6.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Однак попри погоду без опадів на всій території України буде хмарно з проясненнями. Сонце іноді буде виглядати з-за хмар і знову ховатиметься за них.
Температура повітря на Заході, якщо не враховувати Закарпатську область, може максимально прогрітись вдень до +4 градусів тепла. На Півдні ж до +3...+6. На Сході можливе падіння температури нижче нуля й вдень. Так, погода там у світлу пору доби коливатиметься в межах -1...+3. На Півночі максимальну температуру 23 січня очікують на рівні +2 градусів.
Температура в найбільших містах України
- Київ – 0...+2
- Ужгород – +9...+11
- Львів – +2...+4
- Івано-Франківськ – +2...+4
- Тернопіль – +2...+4
- Чернівці – +2...+4
- Хмельницький – +1...+3
- Луцьк – +2...+4
- Рівне – +2...+4
- Житомир – 0...+2
- Вінниця – -1...+1
- Одеса – +1...+3
- Миколаїв – +1...+3
- Херсон – 0...+2
- Сімферополь – +4...+6
- Кропивницький – 0...+2
- Черкаси – 0...+2
- Чернігів – 0...+2
- Суми – -1...+1
- Полтава – -1...+1
- Дніпро – 0...+2
- Запоріжжя – 0...+2
- Донецьк – +1...+3
- Луганськ – +1...+3
- Харків – -1...+1