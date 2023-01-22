Плюсова температура та відсутність опадів: прогноз погоди в Україні на 23 січня

Погода в Україні у понеділок, 23 січня, порадує українців відсутністю опадів та переважно плюсовими температурами на термометрі. Цікаво, що найтепліше у цей день буде не на Півдні України.

Так, найтеплішу погоду очікують у Закарпатській області, повітря у якій може максимально прогрітися до +11. Натомість у Криму максимальні покажчики будуть на рівні +6.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Однак попри погоду без опадів на всій території України буде хмарно з проясненнями. Сонце іноді буде виглядати з-за хмар і знову ховатиметься за них.

Температура повітря на Заході, якщо не враховувати Закарпатську область, може максимально прогрітись вдень до +4 градусів тепла. На Півдні ж до +3...+6. На Сході можливе падіння температури нижче нуля й вдень. Так, погода там у світлу пору доби коливатиметься в межах -1...+3. На Півночі максимальну температуру 23 січня очікують на рівні +2 градусів.

Температура в найбільших містах України

Київ – 0...+2

Ужгород – +9...+11

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +1...+3

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – 0...+2

Вінниця – -1...+1

Одеса – +1...+3

Миколаїв – +1...+3

Херсон – 0...+2

Сімферополь – +4...+6

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – 0...+2

Чернігів – 0...+2

Суми – -1...+1

Полтава – -1...+1

Дніпро – 0...+2

Запоріжжя – 0...+2

Донецьк – +1...+3

Луганськ – +1...+3

Харків – -1...+1



Погода в Україні 23 січня / Карта Укргідрометцентру