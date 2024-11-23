Синоптики попередили про погіршення погоди по всій Україні: чого очікувати

На дорогах в Україні прогнозують ожеледицю. Очікується підвищений ризик порушення руху транспорту в західних, північних та східних областях.

24 листопада в Україні очікується погіршення погодних умов, що спричинить ожеледицю на дорогах. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Український гідрометеорологічний центр та Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Що відомо про негоду в Україні

В окремих регіонах, зокрема на Заході, Півночі (крім Сумської області), Сході та у Вінницькій області, прогнозується ожеледиця. Через це на дорогах буде підвищений ризик аварійних ситуацій, тому оголошено жовтий рівень небезпечності. Відповідно до попереджень, водії повинні бути особливо обережними на всіх автомобільних маршрутах у цих регіонах.

У Київській області, зокрема в самому Києві, також очікується ожеледиця. Вночі температура в регіоні може опуститися до 2 до 7 градусів морозу, а вдень стовпчик термометра коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вітер буде північно-західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

Окрім цього, на дорогах Львівської області також варто очікувати ожеледицю. Така ситуація зберігатиметься до вечора, тому для запобігання аварійним ситуаціям влада закликає громадян заздалегідь враховувати погодні умови та знижувати швидкість руху на дорогах.