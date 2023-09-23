Кілька областей накриють дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на 24 вересня

23 вересня 2023, 14:32
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у неділю, 24 вересня, буде теплою. Жителям 6 областей варто подбати про парасольки.

У більшій частині України в цю неділю буде невелика хмарність. На Заході буде хмарно з проясненнями.

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Де пройдуть дощі

Короткочасні дощі та грози очікуються на Заході. А саме у Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. На решті території України опади не очікуються. В Одеській області вранці можливі тумани.

Найпрохолодніша погода буде на Заході. Там стовпчики термометрів вдень показуватимуть +19…+24. На Півночі буде +25…+28. На Сході денна температура становитиме +24…+27. У Центрі буде +26…+29. Найспекотніше буде Півдні, де температура вдень очікується +27…+29.

У більшій частині України вітер буде південно-східним, а на Заході – північним. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів на секунду.

Погода в обласних центрах

  • Київ +26...+28
  • Ужгород +21...+23
  • Львів +17...+19
  • Івано-Франківськ +19...+21
  • Тернопіль +22...+24
  • Чернівці +21...+23
  • Хмельницький +23...+25
  • Луцьк +21...+23
  • Рівне +20...+22
  • Житомир +26...+28
  • Вінниця +26...+28
  • Одеса +23...+25
  • Миколаїв +27...+29
  • Херсон +27...+29
  • Сімферополь +27...+29
  • Кропивницький +27...+29
  • Черкаси +27...+29
  • Чернігів +25...+27
  • Суми +24...+26
  • Полтава +24...+26
  • Дніпро +26...+28
  • Запоріжжя +26...+28
  • Донецьк +25...+27
  • Луганськ +25...+27
  • Харків +24...+26


Прогноз погоди в Україні на 24 вересня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Петро Залива