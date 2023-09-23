Кілька областей накриють дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на 24 вересня

Погода в Україні у неділю, 24 вересня, буде теплою. Жителям 6 областей варто подбати про парасольки.

У більшій частині України в цю неділю буде невелика хмарність. На Заході буде хмарно з проясненнями.

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Де пройдуть дощі

Короткочасні дощі та грози очікуються на Заході. А саме у Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. На решті території України опади не очікуються. В Одеській області вранці можливі тумани.

Найпрохолодніша погода буде на Заході. Там стовпчики термометрів вдень показуватимуть +19…+24. На Півночі буде +25…+28. На Сході денна температура становитиме +24…+27. У Центрі буде +26…+29. Найспекотніше буде Півдні, де температура вдень очікується +27…+29.

У більшій частині України вітер буде південно-східним, а на Заході – північним. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів на секунду.

Погода в обласних центрах

Київ +26...+28

Ужгород +21...+23

Львів +17...+19

Івано-Франківськ +19...+21

Тернопіль +22...+24

Чернівці +21...+23

Хмельницький +23...+25

Луцьк +21...+23

Рівне +20...+22

Житомир +26...+28

Вінниця +26...+28

Одеса +23...+25

Миколаїв +27...+29

Херсон +27...+29

Сімферополь +27...+29

Кропивницький +27...+29

Черкаси +27...+29

Чернігів +25...+27

Суми +24...+26

Полтава +24...+26

Дніпро +26...+28

Запоріжжя +26...+28

Донецьк +25...+27

Луганськ +25...+27

Харків +24...+26



Прогноз погоди в Україні на 24 вересня / Карта Укргідрометцентру