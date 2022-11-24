Небезпека через густий туман, ожеледиця і дощі: прогноз погоди в Україні на 25 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
П'ятниця 25 листопада в Україні буде хмарною. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в країні у цей день.
Густий туман накриє Україну вночі та вранці у північних, центральних та південних областях. Через це значно підвищується рівень небезпеки у цих регіонах.
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Якою буде погода в Україні
Весь день погода буде хмарною. Уночі на Чернігівщині, Сумщині та в Карпатах прогнозують дощ зі снігом.
Натомість у центральних, південних, більшості північних областей, на Закарпатті та на Прикарпатті прогнозують опади лише у вигляді дощу. На решті територій істотних опадів бути не повинно.
Жителів західних та північних областей попереджають про ожеледицю на дорогах. Крім того, синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки вночі та вранці у північних, центральних та південних областях через густий туман.
Жовтий рівень небезпеки у регіонах, де буде туман / Карта Укргідрометцентру
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Погода у містах країни 25 листопада
- Київ – +1…+3
- Ужгород – +2...+4
- Львів – -1...+1
- Івано-Франківськ – -1...+1
- Тернопіль – -2...+0
- Чернівці – -1...+1
- Хмельницький – -1...+1
- Луцьк – -3...-1
- Рівне – -3...-1
- Житомир – 0...+2
- Вінниця – +1...+3
- Одеса – +6...+8
- Миколаїв – +7...+9
- Херсон – +8...+10
- Кропивницький – +7…+9
- Черкаси – +3…+5
- Чернігів – +0…+2
- Суми – 0...+2
- Полтава – +3...+5
- Дніпро – +4...+8
- Запоріжжя – +8…+10
- Донецьк – +6…+8
- Луганськ – +5...+7
- Харків – +5...+7
- Сімферополь – +12…+14
Прогноз погоди в Україні на 24 листопада / Карта Укргідрометцентру