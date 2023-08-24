Сонячно й спекотно, але з мінливою хмарністю: прогноз погоди на 25 серпня

24 серпня 2023, 16:12
Читать новость на русском

Джерело:

Укргідрометцентр

У п'ятницю, 25 серпня, на території всієї України буде сонячно й без опадів. Від спеки українців рятуватиме лише мінлива хмарність.

Вітер у п'ятницю не принесе прохолоди. Хоча й він буде змінних напрямків, але не сильний – від 3 до 8 метрів на секунду.

Цікаво Коли в Україні будуть заморозки і випаде перший сніг

Спекотне літо продовжується

Загалом синоптики не прогнозують опадів в Україні 25 серпня. Температура повітря у середньому сягатиме +28 градусів удень й +14...+16 уночі. На Заході та частині північних областей стовпчики термометрів піднімуться до +26...+28 градусів. У центральній частині температура сягатиме місцями й +30 градусів. 

На Сході температура буде нижчою – там стовпчики термометрів покажуть не більше +23...+26 градусів. Найспекотніше буде у південних областях, де температура сягатиме відмітки у +32 градуси. 

Через сонячну та спекотну погоду майже по всій території України попереджають про пожежну небезпеку. 


Пожежна небезпека в Україні 25 серпня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде температура в обласних центрах

  • Київ – +26...+28;
  • Ужгород – +28...+30; 
  • Львів – +26...+28;
  • Івано-Франківськ – +26...+28;
  • Тернопіль – +26...+28;
  • Чернівці – +26...+28;
  • Хмельницький – +26...+28;
  • Луцьк – +26...+28;
  • Рівне – +26...+28;
  • Житомир – +25...+27;
  • Вінниця – +27...+29; 
  • Одеса – +30...+32;  
  • Миколаїв – +30...+32;
  • Херсон – +29...+31; 
  • Сімферополь – +29...+31;
  • Кропивницький – +27...+29; 
  • Черкаси – +27...+29;
  • Чернігів – +25...+27;
  • Суми – +24...+26; 
  • Полтава – +25...+27; 
  • Дніпро – +26...+28; 
  • Запоріжжя – +29...+31;
  • Донецьк – +24...+26;
  • Луганськ – +23...+25; 
  • Харків – +24...26. 


Прогноз погоди на 25 серпня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Анжеліка Байбак