Сонячно й спекотно, але з мінливою хмарністю: прогноз погоди на 25 серпня

У п'ятницю, 25 серпня, на території всієї України буде сонячно й без опадів. Від спеки українців рятуватиме лише мінлива хмарність.

Вітер у п'ятницю не принесе прохолоди. Хоча й він буде змінних напрямків, але не сильний – від 3 до 8 метрів на секунду.

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Загалом синоптики не прогнозують опадів в Україні 25 серпня. Температура повітря у середньому сягатиме +28 градусів удень й +14...+16 уночі. На Заході та частині північних областей стовпчики термометрів піднімуться до +26...+28 градусів. У центральній частині температура сягатиме місцями й +30 градусів.

На Сході температура буде нижчою – там стовпчики термометрів покажуть не більше +23...+26 градусів. Найспекотніше буде у південних областях, де температура сягатиме відмітки у +32 градуси.

Через сонячну та спекотну погоду майже по всій території України попереджають про пожежну небезпеку.



Пожежна небезпека в Україні 25 серпня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде температура в обласних центрах

Київ – +26...+28;

Ужгород – +28...+30;

Львів – +26...+28;

Івано-Франківськ – +26...+28;

Тернопіль – +26...+28;

Чернівці – +26...+28;

Хмельницький – +26...+28;

Луцьк – +26...+28;

Рівне – +26...+28;

Житомир – +25...+27;

Вінниця – +27...+29;

Одеса – +30...+32;

Миколаїв – +30...+32;

Херсон – +29...+31;

Сімферополь – +29...+31;

Кропивницький – +27...+29;

Черкаси – +27...+29;

Чернігів – +25...+27;

Суми – +24...+26;

Полтава – +25...+27;

Дніпро – +26...+28;

Запоріжжя – +29...+31;

Донецьк – +24...+26;

Луганськ – +23...+25;

Харків – +24...26.



Прогноз погоди на 25 серпня / Карта Укргідрометцентру