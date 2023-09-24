Пригріє до +29 і без опадів: якою буде погода в Україні 25 вересня

24 вересня 2023, 16:05
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні в понеділок, 25 вересня, буде без опадів і з мінливою хмарністю. Українці продовжуватимуть насолоджуватися теплими днями, адже стовпчики термометрів підіймуться до +29 градусів.

Синоптики прогнозують вдень 25 вересня чи не ідеальну погоду. Лише уночі місцями можливі короткочасні дощі, проте вдень – жодних опадів.

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Якою буде погода в Україні

У понеділок, 25 вересня, в Україні не прогнозують різкої зміни погоди. На Заході буде дещо прохолодніше, адже місцями стовпики термометрів не підіймуться вище +23 градусів. На решті територій – буде тепліше. У північних і східних областях температура повітря удень сягатиме +24...+26 градусів. У Центрі синоптики обіцяють дещо теплішу погоду – до +28 градусів. 

Спекотніше за все буде на Півдні країни, де припікатиме майже до +30. У цій частині країни стовпчики термометрів підіймуться до +28 градусів, а в Миколаївській області – до +29. 

Удень на всій території країни буде невелика хмарність, без опадів. Лише у західних областях мінлива хмарність, а вночі місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Також вночі та вранці в західних областях подекуди спостерігатиметься туман. 

Вітер переважно буде північно-східний, близько 5 – 10 метрів за секунду. Разом з тим, синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні, крім Закарпаття, Прикарпаття та Волинської області.


Пожежна небезпека в Україні 25 вересня / Карта Укргідрометцентру

Погода в обласних центрах

  • Київ +25...+27;
  • Ужгород +25...+27;
  • Львів +21...+23;
  • Івано-Франківськ +22...+24;
  • Тернопіль +24...+26;
  • Чернівці +23...+25;
  • Хмельницький +24...+26;
  • Луцьк +21...+23;
  • Рівне +23...+25;
  • Житомир +24...+26;
  • Вінниця +25...+27;
  • Одеса +25...+27;
  • Миколаїв +27...+29;
  • Херсон +26...+28;
  • Сімферополь +26...+28;
  • Кропивницький +26...+28;
  • Черкаси +25...+27;
  • Чернігів +24...+26;
  • Суми +24...+26;
  • Полтава +24...+26;
  • Дніпро +26...+28;
  • Запоріжжя +26...+28; 
  • Донецьк +24...+26;
  • Луганськ +24...+26;
  • Харків +24...+26.


Точний прогноз погоди в Україні 25 вересня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Анжеліка Байбак