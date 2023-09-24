Пригріє до +29 і без опадів: якою буде погода в Україні 25 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні в понеділок, 25 вересня, буде без опадів і з мінливою хмарністю. Українці продовжуватимуть насолоджуватися теплими днями, адже стовпчики термометрів підіймуться до +29 градусів.
Синоптики прогнозують вдень 25 вересня чи не ідеальну погоду. Лише уночі місцями можливі короткочасні дощі, проте вдень – жодних опадів.
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Якою буде погода в Україні
У понеділок, 25 вересня, в Україні не прогнозують різкої зміни погоди. На Заході буде дещо прохолодніше, адже місцями стовпики термометрів не підіймуться вище +23 градусів. На решті територій – буде тепліше. У північних і східних областях температура повітря удень сягатиме +24...+26 градусів. У Центрі синоптики обіцяють дещо теплішу погоду – до +28 градусів.
Спекотніше за все буде на Півдні країни, де припікатиме майже до +30. У цій частині країни стовпчики термометрів підіймуться до +28 градусів, а в Миколаївській області – до +29.
Удень на всій території країни буде невелика хмарність, без опадів. Лише у західних областях мінлива хмарність, а вночі місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Також вночі та вранці в західних областях подекуди спостерігатиметься туман.
Вітер переважно буде північно-східний, близько 5 – 10 метрів за секунду. Разом з тим, синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні, крім Закарпаття, Прикарпаття та Волинської області.
Пожежна небезпека в Україні 25 вересня / Карта Укргідрометцентру
Погода в обласних центрах
- Київ +25...+27;
- Ужгород +25...+27;
- Львів +21...+23;
- Івано-Франківськ +22...+24;
- Тернопіль +24...+26;
- Чернівці +23...+25;
- Хмельницький +24...+26;
- Луцьк +21...+23;
- Рівне +23...+25;
- Житомир +24...+26;
- Вінниця +25...+27;
- Одеса +25...+27;
- Миколаїв +27...+29;
- Херсон +26...+28;
- Сімферополь +26...+28;
- Кропивницький +26...+28;
- Черкаси +25...+27;
- Чернігів +24...+26;
- Суми +24...+26;
- Полтава +24...+26;
- Дніпро +26...+28;
- Запоріжжя +26...+28;
- Донецьк +24...+26;
- Луганськ +24...+26;
- Харків +24...+26.
Точний прогноз погоди в Україні 25 вересня / Карта Укргідрометцентру