Пригріє до +29 і без опадів: якою буде погода в Україні 25 вересня

Погода в Україні в понеділок, 25 вересня, буде без опадів і з мінливою хмарністю. Українці продовжуватимуть насолоджуватися теплими днями, адже стовпчики термометрів підіймуться до +29 градусів.

Синоптики прогнозують вдень 25 вересня чи не ідеальну погоду. Лише уночі місцями можливі короткочасні дощі, проте вдень – жодних опадів.

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Якою буде погода в Україні

У понеділок, 25 вересня, в Україні не прогнозують різкої зміни погоди. На Заході буде дещо прохолодніше, адже місцями стовпики термометрів не підіймуться вище +23 градусів. На решті територій – буде тепліше. У північних і східних областях температура повітря удень сягатиме +24...+26 градусів. У Центрі синоптики обіцяють дещо теплішу погоду – до +28 градусів.

Спекотніше за все буде на Півдні країни, де припікатиме майже до +30. У цій частині країни стовпчики термометрів підіймуться до +28 градусів, а в Миколаївській області – до +29.

Удень на всій території країни буде невелика хмарність, без опадів. Лише у західних областях мінлива хмарність, а вночі місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Також вночі та вранці в західних областях подекуди спостерігатиметься туман.

Вітер переважно буде північно-східний, близько 5 – 10 метрів за секунду. Разом з тим, синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні, крім Закарпаття, Прикарпаття та Волинської області.



Пожежна небезпека в Україні 25 вересня / Карта Укргідрометцентру

Погода в обласних центрах

Київ +25...+27;

Ужгород +25...+27;

Львів +21...+23;

Івано-Франківськ +22...+24;

Тернопіль +24...+26;

Чернівці +23...+25;

Хмельницький +24...+26;

Луцьк +21...+23;

Рівне +23...+25;

Житомир +24...+26;

Вінниця +25...+27;

Одеса +25...+27;

Миколаїв +27...+29;

Херсон +26...+28;

Сімферополь +26...+28;

Кропивницький +26...+28;

Черкаси +25...+27;

Чернігів +24...+26;

Суми +24...+26;

Полтава +24...+26;

Дніпро +26...+28;

Запоріжжя +26...+28;

Донецьк +24...+26;

Луганськ +24...+26;

Харків +24...+26.



Точний прогноз погоди в Україні 25 вересня / Карта Укргідрометцентру