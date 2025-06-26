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24 Канал Новини України Короткочасні дощі, грози та до +30 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 27 червня
26 червня, 15:33
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Короткочасні дощі, грози та до +30 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 27 червня

Надія Батюк

Погода в Україні в п'ятницю, 27 червня, буде хмарною. У більшості регіонів день мине без опадів.

Проте в деяких областях подекуди можливі дощі та грози. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

Поле дещо підвищеного тиску спричинить відсутність опадів протягом дня у більшості областей. Північно-західні потоки ненадовго переходитимуть на південно-західні й нестимуть тепліше повітря, особливо вдень.

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. У західних, північних, Вінницькій та Одеській областях вдень можливий короткочасний дощ, місцями гроза

Вітер впродовж дня буде північно-західним з переходом на південно-західний зі швидкістю до 5 – 10 метрів за секунду, вночі у східних областях місцями можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду. 

Температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла. Тоді як вдень стовпчики термометрів показуватимуть +21 – +26 градусів тепла. На півдні країни та Закарпатті вночі очікується +15 – +20 градусів тепла, вдень – +25 – +30 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +24...+26;
  • Ужгород +27...+29;
  • Львів +23...+25;
  • Івано-Франківськ +23...+25;
  • Тернопіль +23...+25;
  • Чернівці +25...+27;
  • Хмельницький +23...+25;
  • Луцьк +23...+25;
  • Рівне +23...+25;
  • Житомир +23...+25;
  • Вінниця +26...+28;
  • Одеса +29...+31;
  • Миколаїв +27...+29;
  • Херсон +27...+29;
  • Сімферополь +27...+29;
  • Кропивницький +26...+28;
  • Черкаси +23...+25;
  • Чернігів +23...+25;
  • Суми +23...+25;
  • Полтава +23...+25;
  • Дніпро +26...+28;
  • Запоріжжя +26...+28;
  • Донецьк +24...+26;
  • Луганськ +23...+25;
  • Харків +24...+26.


Прогноз погоди в Україні на 27 червня / Скриншот карти Укргідрометцентру