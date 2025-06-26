Короткочасні дощі, грози та до +30 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 27 червня
Погода в Україні в п'ятницю, 27 червня, буде хмарною. У більшості регіонів день мине без опадів.
Проте в деяких областях подекуди можливі дощі та грози. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні
Поле дещо підвищеного тиску спричинить відсутність опадів протягом дня у більшості областей. Північно-західні потоки ненадовго переходитимуть на південно-західні й нестимуть тепліше повітря, особливо вдень.
Синоптики прогнозують мінливу хмарність. У західних, північних, Вінницькій та Одеській областях вдень можливий короткочасний дощ, місцями гроза.
Вітер впродовж дня буде північно-західним з переходом на південно-західний зі швидкістю до 5 – 10 метрів за секунду, вночі у східних областях місцями можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
Температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла. Тоді як вдень стовпчики термометрів показуватимуть +21 – +26 градусів тепла. На півдні країни та Закарпатті вночі очікується +15 – +20 градусів тепла, вдень – +25 – +30 градусів тепла.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +24...+26;
- Ужгород +27...+29;
- Львів +23...+25;
- Івано-Франківськ +23...+25;
- Тернопіль +23...+25;
- Чернівці +25...+27;
- Хмельницький +23...+25;
- Луцьк +23...+25;
- Рівне +23...+25;
- Житомир +23...+25;
- Вінниця +26...+28;
- Одеса +29...+31;
- Миколаїв +27...+29;
- Херсон +27...+29;
- Сімферополь +27...+29;
- Кропивницький +26...+28;
- Черкаси +23...+25;
- Чернігів +23...+25;
- Суми +23...+25;
- Полтава +23...+25;
- Дніпро +26...+28;
- Запоріжжя +26...+28;
- Донецьк +24...+26;
- Луганськ +23...+25;
- Харків +24...+26.
Прогноз погоди в Україні на 27 червня / Скриншот карти Укргідрометцентру