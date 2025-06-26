Короткочасні дощі, грози та до +30 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 27 червня

Погода в Україні в п'ятницю, 27 червня, буде хмарною. У більшості регіонів день мине без опадів.

Проте в деяких областях подекуди можливі дощі та грози. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

Поле дещо підвищеного тиску спричинить відсутність опадів протягом дня у більшості областей. Північно-західні потоки ненадовго переходитимуть на південно-західні й нестимуть тепліше повітря, особливо вдень.

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. У західних, північних, Вінницькій та Одеській областях вдень можливий короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер впродовж дня буде північно-західним з переходом на південно-західний зі швидкістю до 5 – 10 метрів за секунду, вночі у східних областях місцями можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла. Тоді як вдень стовпчики термометрів показуватимуть +21 – +26 градусів тепла. На півдні країни та Закарпатті вночі очікується +15 – +20 градусів тепла, вдень – +25 – +30 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +24...+26;

Ужгород +27...+29;

Львів +23...+25;

Івано-Франківськ +23...+25;

Тернопіль +23...+25;

Чернівці +25...+27;

Хмельницький +23...+25;

Луцьк +23...+25;

Рівне +23...+25;

Житомир +23...+25;

Вінниця +26...+28;

Одеса +29...+31;

Миколаїв +27...+29;

Херсон +27...+29;

Сімферополь +27...+29;

Кропивницький +26...+28;

Черкаси +23...+25;

Чернігів +23...+25;

Суми +23...+25;

Полтава +23...+25;

Дніпро +26...+28;

Запоріжжя +26...+28;

Донецьк +24...+26;

Луганськ +23...+25;

Харків +24...+26.



Прогноз погоди в Україні на 27 червня / Скриншот карти Укргідрометцентру