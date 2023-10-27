Хмарність і дощі в деяких областях: якою буде погода в Україні 27 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні в п'ятницю, 27 жовтня, буде хмарною та вітряною. У деяких областях прогнозують значні дощі.
Стовпчики термометрі дещо підіймуться, порівняно з 26 жовтня. Вітряно буде на всій території країни, особливо – у Карпатах, де пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.
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Прогноз погоди на 27 жовтня
У п’ятницю, 27 жовтня, вночі дощитиме по всій території України, втім опади не будуть рясними. Удень опади очікуються лише у західних областях – Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернівецькій. Невеликі дощі прогнозують й в Житомирській та Вінницькій областях, а також на Луганщині. В інших регіонах синоптики не прогнозують опадів.
Температура повітря попри дощі буде на кілька градусів теплішою. На Заході й Півночі стовпчики термометрів покажуть від +13 до +16 градусів. Дещо тепліше буде у центральних та східних областях, де прогнозують +16...+21 градусів тепла. На Півдні досі зберігається тепла погода – там температура повітря сягатиме +20...+23 градусів.
Удень, окрім західних областей, погода буде хмарною. Синоптики прогнозують переважно південно-західний вітер від 7 до 12 метрів за секунду. У Карпатах попереджають про пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
Якою буде температура в обласних центрах
- Київ +14...+16;
- Ужгород +14...+16;
- Львів +13...+15;
- Івано-Франківськ +14...+16;
- Тернопіль +13...+15;
- Чернівці +14...+16;
- Хмельницький +14...+16;
- Луцьк +13...+15;
- Рівне +13...+15;
- Житомир +14...+16;
- Вінниця +15...+17;
- Одеса +20...+22;
- Миколаїв +20...+22;
- Херсон +21...+23;
- Сімферополь +20...+22;
- Кропивницький +16...+18;
- Черкаси +16...+18;
- Чернігів +14...+16;
- Суми +14...+16;
- Полтава +15...+17;
- Дніпро +16...+18;
- Запоріжжя +20...+22;
- Донецьк +16...+18;
- Луганськ +14…16;
- Харків +14…16.
Точний прогноз погоди в Україні 27 жовтня / Карта Укргідрометцентру