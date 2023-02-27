В останній день зими з-за хмар нарешті вигляне сонце: прогноз погоди на 28 лютого

Погода в Україні у вівторок, 28 лютого, буде без істотних опадів по всій території держави. Також синоптики обіцяють, що всюди буде хмарно з проясненнями.

Температура повітря у цей день буде подекуди дещо прохолоднішою, ніж попереднього дня, однак нижче 0 вдень не опускатиметься ніде. Так, на Сході та Півдні України вона впаде на декілька градусів.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Заході України синоптики передбачають коливання температури переважно в межах від 0 до +3, однак найтеплішою погода буде у Закарпатській області. Там стовпчики термометра піднімуться максимально до +8. Щодо Півночі держави, то там варто очікувати вдень температуру за вікном від +1 до +4.

А ось на Сході в останній день останнього місяця зими не варто очікувати +14, як це було напередодні. Натомість там повітря максимально прогріється до +5.

Найтеплішою, як це часто буває, погоду обіцяють на Півдні України. Там українців радуватимуть переважно +5...+8, а в тимчасово окупованому Криму й всі +12.

Погода у містах України 28 лютого

Київ – +1..+3

Ужгород – +6...+8

Львів – +1..+3

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – +1..+3

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – +1..+3

Луцьк – +1..+3

Рівне – +1..+3

Житомир – +2...+4

Вінниця – +2...+4

Одеса – +6...+8

Миколаїв – +5...+7

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +10...+12

Кропивницький – +3...+5

Черкаси – +2...+4

Чернігів – +2...+4

Суми – +1...+3

Полтава – +2...+4

Дніпро – +3...+5

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +1...+3

Харків – +1...+3



Прогноз погоди на 28 лютого / Дані Укргідрометцентру

Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз погоди на березень. Очікується, що температура у перший місяць весни буде вищою за норму. Зокрема, сягатиме +2...+7 градусів тепла. Місячну кількість опадів очікують у межах норми. Однак, у східних областях, ймовірно, вона буде дещо меншою за норму.