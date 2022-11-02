Серйозних дощів не буде: прогноз погоди на 3 листопада

Погода в Україні у четвер, 3 листопада, буде переважно сухою. Однак в деяких областях можливі незначні дощі, а також туман.

Температура повітря – помірна. Мінімальні показники сягатимуть від -1 до +5, максимальні – +6...+17 градусів.

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Прохолодніше буде на Сході Півночі та в Центрі – +10 градусів обіцяють в Харкові, Чернігові та Житомирі. Тепліше – на Заході та Півдні. Наприклад, в Одесі та Миколаєві – +15. У Львові та Івано-Франківську – +11.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що температура повітря коливатиметься, тобто стрибатиме вгору чи вниз. Крім того, вночі та вранці на Закарпатті та північному Сході країни – місцями туман.

Серйозних дощів не прогнозують

Діденко попередила, що незначні дощі можливі на Житомирщині, Київщині, у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Проте, за її словами, наразі серйозних опадів в Україні не видно.

У Києві у четвер очікується протягом дня близько +9...+10 градусів. Є ймовірність незначного дощу, проте також невеликого. Щоправда, може бути дискомфортний рвучкий вітер.

Погода у містах України

Ужгород – +15

Львів – +11

Івано-Франківськ – +11

Тернопіль – +11

Чернівці – +11

Хмельницький – +11

Луцьк – +11

Рівне – +11

Житомир – +10

Вінниця – +10

Одеса – +15

Миколаїв – +15

Херсон – +14

Сімферополь – +15

Кропивницький – +10

Черкаси – +10

Чернігів – +10

Суми – +10

Полтава – +10

Дніпро – +10

Запоріжжя – +13

Донецьк – +9

Луганськ – +9

Харків – +9

Київ – +10



Погода на 3 листопада / Карта Укргідрометцентру