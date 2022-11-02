Серйозних дощів не буде: прогноз погоди на 3 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 3 листопада, буде переважно сухою. Однак в деяких областях можливі незначні дощі, а також туман.
Температура повітря – помірна. Мінімальні показники сягатимуть від -1 до +5, максимальні – +6...+17 градусів.
До речі Особливо на Заході України: синоптик дав втішний прогноз на листопад
Прохолодніше буде на Сході Півночі та в Центрі – +10 градусів обіцяють в Харкові, Чернігові та Житомирі. Тепліше – на Заході та Півдні. Наприклад, в Одесі та Миколаєві – +15. У Львові та Івано-Франківську – +11.
Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що температура повітря коливатиметься, тобто стрибатиме вгору чи вниз. Крім того, вночі та вранці на Закарпатті та північному Сході країни – місцями туман.
Серйозних дощів не прогнозують
Діденко попередила, що незначні дощі можливі на Житомирщині, Київщині, у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Проте, за її словами, наразі серйозних опадів в Україні не видно.
У Києві у четвер очікується протягом дня близько +9...+10 градусів. Є ймовірність незначного дощу, проте також невеликого. Щоправда, може бути дискомфортний рвучкий вітер.
Погода у містах України
Ужгород – +15
Львів – +11
Івано-Франківськ – +11
Тернопіль – +11
Чернівці – +11
Хмельницький – +11
Луцьк – +11
Рівне – +11
Житомир – +10
Вінниця – +10
Одеса – +15
Миколаїв – +15
Херсон – +14
Сімферополь – +15
Кропивницький – +10
Черкаси – +10
Чернігів – +10
Суми – +10
Полтава – +10
Дніпро – +10
Запоріжжя – +13
Донецьк – +9
Луганськ – +9
Харків – +9
Київ – +10