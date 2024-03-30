Тепло, сонячно й без опадів: якою буде погода в останній день березня

Погода у неділю, 31, березня, буде теплою, сонячною та без опадів. Місцями температура сягатиме +26 градусів.

Чудову весняну погоду можуть зіпсувати лише вітер. Зокрема, на Заході вдень пориви можуть сягати 15 – 20 метрів на секунду.

Дивіться також Яким буде квітень в Україні: прогноз погоди на місяць

Якою буде погода 31 березня

Як прогнозують синоптики, погода 31 березня порадує українців теплом. Так, вдень буде сонячно, лише інколи на небі з'являться хмари. Опадів на території країни не прогнозують.

Загалом, погода буде теплою На Заході стовпчики термометрів місцями підіймуться до +26 градусів. У північних, східних та центральних областях температура повітря прогріється до +23 градусів. Прохолодніше за все буде на Півдні – там стовпчики термометрів покажуть не більше +22 градусів, а в Одеській області – +15...+17 градусів.

Вітер, за прогнозом синоптиків переважно буде південний, 7 – 12 метрів на секунду. Лише у західних областях вдень місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Прогноз погоди у Києві

Погода у Києві, 31 березня, не відрізнятиметься від решти регіонів. У столиці та області також буде малохмарно й тепло – до +23 градусів тепла.

Вітер матиме південний напрямок й сягатиме 7 – 12 метрів на секунду.

Погода в обласних центрах

Київ +21...+23,

Ужгород +24...+26,

Львів +24...+26,

Івано-Франківськ +24...+26,

Тернопіль +22...+24,

Чернівці +24...+26,

Хмельницький +21...+23,

Луцьк +24...+26,

Рівне +22...+24,

Житомир +21...+23,

Вінниця +21...+23,

Одеса +15...+17,

Миколаїв +19...+21,

Херсон +20...+22,

Сімферополь +20...+22,

Кропивницький +20...+22,

Черкаси +20...+22,

Чернігів +20...+22,

Суми +19...+21,

Полтава +19...+21,

Дніпро +20...+22,

Запоріжжя +18...+20,

Донецьк +21...+23,

Луганськ +20...+22,

Харків +20...+22.



Прогноз погоди в Україні на 31 березня / Карта Укргідрометцентру

У зв'язку з потеплінням у Карпатах зберігається сніголавинна небезпека. Так, 31 березня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).