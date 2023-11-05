Майже всю Україну накриють дощі: прогноз погоди на 5 листопада

5 листопада 2023, 06:30
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у неділю, 5 листопада, буде вологою, але відносно теплою. У багатьох регіонах очікуються дощі.

У неділю в Україні буде хмарно з проясненнями. Вітер матиме південно-західний та південний напрямки зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Вночі у Центрі та на Півдні та вдень на Заході і південному Сході можливі пориви до 17 – 22 метрів за секунду.

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Де 5 листопада очікуються опади

На більшій частині території нашої держави у неділю дощитиме. Значні дощі очікуються на Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині та Київщині вночі. А вдень сильно дощитиме на Закарпатті. Вдень у Центрі та на Півдні можливі дощі, але без істотних опадів.

Вночі на Заході похолодає до +8…+6, а вдень потеплішає до +12…+14. На Півночі нічна температура становитиме +13…+11, а денна +14…+16. На Сході вночі стовпчики термометрів показуватимуть +13…+10, а вдень повітря там прогріється до +15…+17. У Центрі вночі буде +13…+11, а денна температура становитиме +14…+17. На Півдні вночі температура впаде до +15…+13, а вдень вона підніметься до +18…+20.

Якою буде погода на Київщині

У столичному регіоні вночі можливі помірні, а місцями й значні дощі. Вдень на Київщині не очікується істотних опадів.

Нічна температура в області становитиме +14…+9, а денна +12…+17. У Києві вночі похолодає до +13…+11. Вдень у столиці температура може піднятися до +15.

Погода в обласних центрах

  • Київ +14...+16
  • Ужгород +12...+14
  • Львів +12...+13
  • Івано-Франківськ +12...+14
  • Тернопіль +12...+14
  • Чернівці +12...+14
  • Хмельницький +13...+14
  • Луцьк +12...+14
  • Рівне +12...+14
  • Житомир +14...+16
  • Вінниця +14...+16
  • Одеса +18...+20
  • Миколаїв +18...+20
  • Херсон +18...+20
  • Сімферополь +19...+21
  • Кропивницький +17...+19
  • Черкаси +15...+17
  • Чернігів +12...+14
  • Суми +14...+16
  • Полтава +15...+17
  • Дніпро +16...+18
  • Запоріжжя +17...+19
  • Донецьк +16...+18
  • Луганськ +15...+17
  • Харків +15...+17


Прогноз погоди в Україні на 5 листопада / Карта Укргідрометцентру

Автор: Петро Залива