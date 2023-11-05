Майже всю Україну накриють дощі: прогноз погоди на 5 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 5 листопада, буде вологою, але відносно теплою. У багатьох регіонах очікуються дощі.
У неділю в Україні буде хмарно з проясненнями. Вітер матиме південно-західний та південний напрямки зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Вночі у Центрі та на Півдні та вдень на Заході і південному Сході можливі пориви до 17 – 22 метрів за секунду.
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Де 5 листопада очікуються опади
На більшій частині території нашої держави у неділю дощитиме. Значні дощі очікуються на Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині та Київщині вночі. А вдень сильно дощитиме на Закарпатті. Вдень у Центрі та на Півдні можливі дощі, але без істотних опадів.
Вночі на Заході похолодає до +8…+6, а вдень потеплішає до +12…+14. На Півночі нічна температура становитиме +13…+11, а денна +14…+16. На Сході вночі стовпчики термометрів показуватимуть +13…+10, а вдень повітря там прогріється до +15…+17. У Центрі вночі буде +13…+11, а денна температура становитиме +14…+17. На Півдні вночі температура впаде до +15…+13, а вдень вона підніметься до +18…+20.
Якою буде погода на Київщині
У столичному регіоні вночі можливі помірні, а місцями й значні дощі. Вдень на Київщині не очікується істотних опадів.
Нічна температура в області становитиме +14…+9, а денна +12…+17. У Києві вночі похолодає до +13…+11. Вдень у столиці температура може піднятися до +15.
Погода в обласних центрах
- Київ +14...+16
- Ужгород +12...+14
- Львів +12...+13
- Івано-Франківськ +12...+14
- Тернопіль +12...+14
- Чернівці +12...+14
- Хмельницький +13...+14
- Луцьк +12...+14
- Рівне +12...+14
- Житомир +14...+16
- Вінниця +14...+16
- Одеса +18...+20
- Миколаїв +18...+20
- Херсон +18...+20
- Сімферополь +19...+21
- Кропивницький +17...+19
- Черкаси +15...+17
- Чернігів +12...+14
- Суми +14...+16
- Полтава +15...+17
- Дніпро +16...+18
- Запоріжжя +17...+19
- Донецьк +16...+18
- Луганськ +15...+17
- Харків +15...+17
Прогноз погоди в Україні на 5 листопада / Карта Укргідрометцентру