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24 Канал Новини України Температура повітря до +40, подекуди короткочасні опади: прогноз погоди на 6 серпня
5 серпня, 16:41
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Температура повітря до +40, подекуди короткочасні опади: прогноз погоди на 6 серпня

Дарія Черниш

Погода в середу, 6 липня, в Україні буде різноманітною. Спека докучатиме на Півдні, а короткочасні дощі з грозами прогнозують у західних, низці північних і центральних областей.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 6 серпня?

У західних, північних і більшості центральних областей у середу, 6 серпня, синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами. Подекуди можливі град і шквали. Це через переміщення атмосферного фронту із Західної Європи.

Температура повітря вдень у західних регіонах знизиться до +18 – +23 градусів, у північних і Вінницькій області – +24 – +29 градусів.

На решті території буде спекотніше. Повітря прогріється від +30 до +34 градусів, а в південних областях місцями очікується спека +35 – +37 градусів. Уночі повітря прогріється до +14 – +19 градусів, на Півдні – до 23 градусів тепла.

Якою буде температура в регіонах?

  • Київ +26...+28;
  • Ужгород +20...+22;
  • Львів +20...+22;
  • Івано-Франківськ +18...+20;
  • Тернопіль +21...+23;
  • Чернівці +20...+22;
  • Хмельницький +21...+23;
  • Луцьк +20...+22;
  • Рівне +20...+22;
  • Житомир +24...+26;
  • Вінниця +24...+26;
  • Одеса +31...+33;
  • Миколаїв +32...+34;
  • Херсон +34...+36;
  • Сімферополь +34...+36;
  • Кропивницький +30...+32;
  • Черкаси +29...+31;
  • Чернігів +26...+28;
  • Суми +26...+28;
  • Полтава +28...+30;
  • Дніпро +29...+31;
  • Запоріжжя +34...+36;
  • Донецьк +29...+31;
  • Луганськ +28...+30;
  • Харків +27...+29.

Прогноз погоди в Україні на 6 серпня / Карта Укргідрометцентру