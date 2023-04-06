Зима відступить, а весна спізниться: прогноз погоди в Україні на 7 квітня
Джерело:Укргідрометцентр
Цього тижня зима влаштувала справжній реванш. Погода в Україні, 7 квітня, нарешті буде більш весняною. Найтепліше буде на Сході.
Найпрохолодніше буде на Заході. Зокрема, в Івано-Франківську температура повітря прогріється лише до +2...+4 градусів. Майже у всіх західних областях попереджують про дощ. У Чернівцях – сніжитиме. Тим часом на території інших областей опадів не прогнозують.
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Найактивніше зима відступить на Сході. У Харкові та Луганську обіцяють вже геть весняні +14...+16 градусів.
На Півдні буде дещо прохолодніше. Там температура повітря прогріється приблизно до +9...+11 градусів. Опадів не передбачають. Тепліше буде у тимчасово окупованому Криму. Там прогнозують +10...+12 градусів.
Погода у містах України 7 квітня
Київ – +9...+11
Ужгород – +2...+4
Львів – +4...+6
Івано-Франківськ – +2...+4
Тернопіль – +4...+6
Чернівці – +2...+4
Хмельницький – +11…+13
Луцьк – +8...+10
Рівне – +8...+10
Житомир – +8...+10
Вінниця – +8...+10
Одеса – +9...+11
Миколаїв – +9...+11
Херсон – ++9...+11
Сімферополь – +10...+12
Кропивницький – +8...+10
Черкаси – +10
Чернігів – +12...+14
Суми – +14...+16
Полтава – +10...+12
Дніпро – +12...+14
Запоріжжя – +9...+11
Донецьк – +12...+14
Луганськ – +14...+16
Харків – +14...+16
Прогноз погоди на 7 квітня / Скриншот Укргідрометцентр