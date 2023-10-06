Штормове попередження й невеликий дощ: якою буде погода в Україні 7 жовтня

Погода в Україні у суботу, 7 жовтня, буде хмарною, місцями – з невеликим дощем. Синоптики також оголосили штормове попередження, адже очікується сильний вітер майже на всій території країни.

У порівнянні з 6 жовтня, температура повітря незначно підніметься. Суха погода буде лише на Півдні та частині східних областей.

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Яку погоду прогнозують синоптики

Почала наступати справжня кліматична осінь, тому прогноз погоди відповідний. На Волині та Рівненщині почне дощити ще вночі, а вдень – очікуються невеликі, місцями помірні опади в західних, північних та північно-східних областях. У всіх інших регіонах синоптики обіцяють суху погоду.

Хоча у суботу, 7 жовтня, буде хмарно з проясненнями, втім стовпчики термометрів трохи підіймуться вверх. Середня температура повітря коливатиметься від +14 до +22 градусів. Прохолодніше стане у високогір'ї Карпат, де стовпчики термометрів покажуть вночі +1...+6, а вдень +5...+10 градусів.

Вітер буде південно-західний, близько 7 – 12 метрів за секунду. Синоптики також попереджають, що 7 жовтня вдень в Україні, крім Закарпаття та південно-східних областей, пориви вітру сягатимуть 17 – 22 метрів за секунду, тому майже по всій території країни оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності, жовтий.



Штормове попередження на 7 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Крім того, в Україні також зберігається пожежна небезпека. В усіх областях, крім Закарпатської, Львівської та Волинської переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.



Пожежна небезпека 7 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Погода в обласних центрах

Київ +15...+17;

Ужгород +18...+20;

Львів +16...+18;

Івано-Франківськ +17...+19;

Тернопіль +17...+19;

Чернівці +17...+19;

Хмельницький +16...+18;

Луцьк +16...+18;

Рівне +16...+18;

Житомир +16...+18;

Вінниця +16...+18;

Одеса +20...+22;

Миколаїв +20...+22;

Херсон +19...+21;

Сімферополь +18...+20;

Кропивницький +17...+19;

Черкаси +16...+18;

Чернігів +15...+17;

Суми +14...+16;

Полтава +15...+17;

Дніпро +16...+18;

Запоріжжя +18...+20;

Донецьк +16...+18;

Луганськ +14...+16;

Харків +14...+16.



Точний прогноз погоди в Україні 7 жовтня / Карта Укргідрометцентру