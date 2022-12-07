Мокрий сніг з хмарами та плюсова температура: прогноз погоди на 8 грудня

Погода у четвер, 8 грудня, буде з дощами, снігом та хмарами. Однак у похмурій, здавалося б, погоді знайдеться місце сонечку та теплу.

Найтепліше у четвер буде на Півдні України, де позначки термометра сягнуть показників від +7 до +12 градусів тепла. Натомість на решті території нашої держави буде приблизно одинакова плюсова температура.

Цікаво +15 градусів і сонце: де в Україні взагалі не буде морозів у грудні

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, у четвер українців очікує різна погода у різних куточках країни. Так у центрі та на Сході України буде мокрий сніг, у південній частині – місцями дощ, а на півночі та на Вінниччині – щільні постфронтальні хмари. Натомість у західних областях виглядатиме сонце та не буде опадів. Столицю опади також завтра оминатимуть, тож залишиться лише хмарність.

Щодо температури повітря, то майже на всій території України очікується близько нуля, а вдень "навіть з невеликими плюсами". Однак на Півдні +5...+9, в Криму до +14 градусів. Також 8 грудня поступово стихатиме вітер, і лише на Сході залишиться рвучким.

Вихідними та в найближчий понеділок потепліє до +4...+8 градусів,

– анонсувала Наталка Діденко.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Прогноз Наталки Діденко підтверджує й Укргідрометцентр. За його даними половину держави огорнуть хмари з невеликими снігопадами, на іншій половині дощитиме та подекуди йтиме мокрий сніг. У Києві похмура погода обіцяє триматися близько 0 градусів, а дороги подекуди посипатиме невеликий сніг.

Така ж погода буде на Півночі та Заході України. Натомість на Сході та Центрі держави будуть йти дощ, сніг та мокрий сніг. І лише на Півдні нашої країни будуть відчутніші температурні "плюси" та переважно дощитиме.

Загалом температура протягом доби в Україні коливатиметься від 5 градусів морозу вночі до 12 градусів тепла вдень.

Погода у містах країни 8 грудня

Ужгород – +2...+4

Львів – +1...+3

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – 0...+2

Рівне – 0...+2

Житомир – 0...+2

Вінниця – 0...+2

Одеса – +5...+7

Миколаїв – +5...+7

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +10…+12

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – -0...+2

Чернігів – 0...+2

Суми – 0...+2

Полтава – 0...+2

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – 0...+2

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...+1

Київ – -1...+1



Прогноз погоди на 8 грудня / Карта Укргідрометцентру