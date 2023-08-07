Спека спаде, але не всюди: прогноз погоди в Україні на 8 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні 8 серпня у більшості регіонів буде спекотною, попри те, що атмосферні фронти принесли дощі з грозами. Дощі варто очікувати на Заході, коли на Сході та Півдні збережеться спека.
Українців у вівторок, 8 серпня, очікує мінлива хмарність. У західних, вдень і в більшості центральних, Житомирській та Одеській областях – місцями короткочасний дощ і гроза.
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У Києві можлива гроза в другій половині дня
На решті території України вівторок буде без опадів. Температура вночі 12 – 17 градусів, вдень 21 – 26 градусів, у західних областях 17 – 22 градуси; на південному-сході та сході країни вночі 18 – 23 градуси та вдень 27 – 32 градуси.
Вітер буде південно-західний, західний – 5 – 10 метрів на секунду. У Києві також буде мінлива хмарність – вночі 13 – 15 градусів та 22 – 24 градуси вдень. Дощ та гроза у Києві більш ймовірні в другій половині дня вівторка.
Разом з тим, Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку в Україні. Зокрема, 7 – 10 серпня у Кіровоградській, Харківській, Донецькій областях та в Криму, 9 – 10 серпня й у Миколаївській та Херсонській, 10 серпня і у Вінницькій та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Температура у найбільших містах
- Київ +22...+24
- Ужгород +19...+21
- Львів +19...+21
- Івано-Франківськ +19...+21
- Тернопіль +19...+21
- Чернівці +19...+21
- Хмельницький +19...+21
- Луцьк +19...+21
- Рівне +19...+21
- Житомир +22...+24
- Вінниця +21...+23
- Одеса +22...+24
- Миколаїв +28...+30
- Херсон +28...+30
- Сімферополь +29...+31
- Кропивницький +22...+24
- Черкаси +21...+23
- Чернігів +23...+25
- Суми +23...+25
- Полтава +24...+26
- Дніпро +25...+27
- Запоріжжя +28...+30
- Донецьк +27...+29
- Луганськ +28...+30
- Харків +28...+30