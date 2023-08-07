Спека спаде, але не всюди: прогноз погоди в Україні на 8 серпня

Погода в Україні 8 серпня у більшості регіонів буде спекотною, попри те, що атмосферні фронти принесли дощі з грозами. Дощі варто очікувати на Заході, коли на Сході та Півдні збережеться спека.

Українців у вівторок, 8 серпня, очікує мінлива хмарність. У західних, вдень і в більшості центральних, Житомирській та Одеській областях – місцями короткочасний дощ і гроза.

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У Києві можлива гроза в другій половині дня

На решті території України вівторок буде без опадів. Температура вночі 12 – 17 градусів, вдень 21 – 26 градусів, у західних областях 17 – 22 градуси; на південному-сході та сході країни вночі 18 – 23 градуси та вдень 27 – 32 градуси.

Вітер буде південно-західний, західний – 5 – 10 метрів на секунду. У Києві також буде мінлива хмарність – вночі 13 – 15 градусів та 22 – 24 градуси вдень. Дощ та гроза у Києві більш ймовірні в другій половині дня вівторка.

Разом з тим, Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку в Україні. Зокрема, 7 – 10 серпня у Кіровоградській, Харківській, Донецькій областях та в Криму, 9 – 10 серпня й у Миколаївській та Херсонській, 10 серпня і у Вінницькій та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Температура у найбільших містах

Київ +22...+24

Ужгород +19...+21

Львів +19...+21

Івано-Франківськ +19...+21

Тернопіль +19...+21

Чернівці +19...+21

Хмельницький +19...+21

Луцьк +19...+21

Рівне +19...+21

Житомир +22...+24

Вінниця +21...+23

Одеса +22...+24

Миколаїв +28...+30

Херсон +28...+30

Сімферополь +29...+31

Кропивницький +22...+24

Черкаси +21...+23

Чернігів +23...+25

Суми +23...+25

Полтава +24...+26

Дніпро +25...+27

Запоріжжя +28...+30

Донецьк +27...+29

Луганськ +28...+30

Харків +28...+30



Прогноз погоди на 8 серпня / Карта Укргідрометцентру