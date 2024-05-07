Мінлива хмарність та відсутність опадів: прогноз погоди в Україні на 8 травня

У середу, 8 травня, в Україні очікується мінлива хмарність. Синоптики не прогнозують опадів на цей день.

Небо над Україною буде вкрите хмарами. Також очікується, що вдень буде відносно тепло.

Дивіться також До України йде сильне похолодання: як довго ще будуть заморозки

Якою буде погода в Україні

Синоптики прогнозують, що вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок +14...+16 градусів тепла. Вночі температура знизиться до +4...+6 градусів.

Крім цього, і вдень, і вночі очікується вітер 7 – 12 метрів на секунду. Водночас опадів не буде у жодному із регіонів України.

Якою буде погода в Києві та області

На Київщині та у Київській області також синоптики прогнозують мінливу хмарність та відсутність опадів

Вітер буде переважно північний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура по області вночі буде +1...+6 градусів. На поверхні ґрунту заморозки 0...+5 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +13...+18 градусів тепла,

У Києві вночі температура буде +4...+6 градусів, вдень +14...+16 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ – +14...+26

Ужгород – +17...+19

Львів – +15...+17

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +15..+17

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +15…+17

Луцьк – +16...+18

Рівне – +15...+17

Житомир – +15...+17

Вінниця – +15...+17

Одеса – +17...+19

Миколаїв – +17...+19

Херсон – +17...+19

Сімферополь – +17...+19

Кропивницький – +15...+17

Черкаси – +15...+17

Чернігів – +14...+16

Суми – +13...+15

Полтава – +14...+16

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +17...+19

Донецьк – +14...+16

Луганськ – +13...+15

Харків – +14...+16



Прогноз погоди на 8 травня / Укргідрометцентр