Температура знизиться і дощитиме: якою буде погода в Україні 20 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
Синоптики прогнозують на 20 вересня хмарну погоду з проясненнями. Температура становитиме в середньому +23 градуси, тобто буде нижчою, ніж 19 вересня.
У середу, 20 вересня, в Україні стане трохи прохолодніше, часом дощитиме. Утім, не варто засмучуватися, адже сонечко також визирне. Милуйтеся осінньою красою, доки дозволяє погода!
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Якою буде погода в Україні 20 вересня
У західних, північних, Вінницькій, Черкаській, вдень і в Одеській областях чекаємо на короткочасні дощі, в Карпатах та на Закарпатті вдень місцями із грозами; на решті території без опадів. Вітер південний, у західних областях західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +12...+17 градусів, у східних та північно-східних областях +8...+13 градусів; удень +19...+24 градуси, у східних областях та південній частині до +27 градусів.
Погода у столиці та області
Там також буде хмарно з проясненнями, короткочасні дощі. Вітер південний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура по області вночі +12...+17 градусів, удень +19...+24 градуси. У Києві вночі +14...+16 градусів, удень +20...+22 градуси.
Попередження про пожежну небезпеку
Синоптики нагадують, що 19 – 21 вересня в Україні, окрім Закарпаття, Прикарпаття, Волинської, Чернігівської та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Суха погода та високі температури підвищують ризик займання. Будь ласка, будьте обережні в цей час – не спалюйте суху стерню, не кидайте недопалки в лісі та не полюйте!
Пожежна небезпека в Україні 20 вересня / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ +20...+22
- Ужгород +22...+24
- Львів +22...+24
- Івано-Франківськ +22...+24
- Тернопіль +22...+24
- Чернівці +22...+24
- Хмельницький +21...+23
- Луцьк +22...+24
- Рівне +21...+23
- Житомир +21...+23
- Вінниця +21...+23
- Одеса +24...+26
- Миколаїв +24...+26
- Херсон +24...+26
- Сімферополь +24...+26
- Кропивницький +23...+25
- Черкаси +22...+24
- Чернігів +21...+23
- Суми +20...+22
- Полтава +22...+24
- Дніпро +23...+25
- Запоріжжя +24...+26
- Донецьк +23...+25
- Луганськ +23…+25
- Харків +24…+26
Прогноз погоди в Україні на 20 вересня 2023 / Укргідрометцентр