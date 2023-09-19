Температура знизиться і дощитиме: якою буде погода в Україні 20 вересня

Синоптики прогнозують на 20 вересня хмарну погоду з проясненнями. Температура становитиме в середньому +23 градуси, тобто буде нижчою, ніж 19 вересня.

У середу, 20 вересня, в Україні стане трохи прохолодніше, часом дощитиме. Утім, не варто засмучуватися, адже сонечко також визирне. Милуйтеся осінньою красою, доки дозволяє погода!

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Якою буде погода в Україні 20 вересня

У західних, північних, Вінницькій, Черкаській, вдень і в Одеській областях чекаємо на короткочасні дощі, в Карпатах та на Закарпатті вдень місцями із грозами; на решті території без опадів. Вітер південний, у західних областях західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +12...+17 градусів, у східних та північно-східних областях +8...+13 градусів; удень +19...+24 градуси, у східних областях та південній частині до +27 градусів.

Погода у столиці та області

Там також буде хмарно з проясненнями, короткочасні дощі. Вітер південний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура по області вночі +12...+17 градусів, удень +19...+24 градуси. У Києві вночі +14...+16 градусів, удень +20...+22 градуси.

Попередження про пожежну небезпеку

Синоптики нагадують, що 19 – 21 вересня в Україні, окрім Закарпаття, Прикарпаття, Волинської, Чернігівської та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Суха погода та високі температури підвищують ризик займання. Будь ласка, будьте обережні в цей час – не спалюйте суху стерню, не кидайте недопалки в лісі та не полюйте!

Пожежна небезпека в Україні 20 вересня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +20...+22

Ужгород +22...+24

Львів +22...+24

Івано-Франківськ +22...+24

Тернопіль +22...+24

Чернівці +22...+24

Хмельницький +21...+23

Луцьк +22...+24

Рівне +21...+23

Житомир +21...+23

Вінниця +21...+23

Одеса +24...+26

Миколаїв +24...+26

Херсон +24...+26

Сімферополь +24...+26

Кропивницький +23...+25

Черкаси +22...+24

Чернігів +21...+23

Суми +20...+22

Полтава +22...+24

Дніпро +23...+25

Запоріжжя +24...+26

Донецьк +23...+25

Луганськ +23…+25

Харків +24…+26

Прогноз погоди в Україні на 20 вересня 2023 / Укргідрометцентр