Останні теплі дні: прогноз погоди в Україні на 30 вересня

В останній день вересня по всій Україні буде тепло та без опадів. Середня температура в суботу 30 вересня становитиме +25 градусів, на Сході традиційно спекотніше – місцями до +27. Осінь дає про себе знати нічними температурами: подекуди вони сягнуть +6...+8 градусів.

Буквально за кілька днів, на початку жовтня, денна температура знизиться і підуть дощі. Тож користуймося нагодою помилуватися сонечком, доки вона є, тим більше що 30 вересня – це вихідний.

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Якою буде погода в Україні 30 вересня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність і без опадів, лише на крайньому Заході вдень місцями короткочасний дощ. Вночі та вранці на Прикарпатті, Рівненщині та Сумщині подекуди туман.

Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура вночі +6...+11 градусів, на півдні +12...+17 градусів; удень в Україні +22...+27 градусів, на високогір'ї Карпат +15...+20 градусів.

Погода у столиці та області

У цьому регіоні так само мінлива хмарність і без опадів, як і по всій країні. Вітер вночі східний, вдень південний, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура вночі +6...+11, удень +22...+27 градусів, у Києві вночі +9...+11 градусів, удень +24...+26 градусів.

Попередження про пожежну небезпеку

29 вересня – 2 жовтня в Україні, крім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Волинської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Оскільки в Україні давно не було дощів і утримується висока температура повітря, пожежна небезпека все ще є серйозною. Не нехтуймо простими правилами, нехай наш відпочинок буде екологічним для довкілля: не можна палити багаття в лісах, спалювати суху стерню, залишати окурки. Також у лісах не можна полювати і їздити машиною.



Пожежна небезпека в Україні 30 вересня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +24...+26

Ужгород +23...+25

Львів +23...+25

Івано-Франківськ +23...+25

Тернопіль +23...+25

Чернівці +23...+25

Хмельницький +23...+25

Луцьк +23...+25

Рівне +23...+25

Житомир +24...+26

Вінниця +24...+26

Одеса +25...+27

Миколаїв +25...+27

Херсон +25...+27

Сімферополь +25...+27

Кропивницький +24...+26

Черкаси +24...+26

Чернігів +24...+26

Суми +24...+26

Полтава +24...+26

Дніпро +24...+26

Запоріжжя +25...+27

Донецьк +24...+26

Луганськ +24...+26

Харків +24...+26

Прогноз погоди в Україні на 30 вересня / Укргідрометцентр