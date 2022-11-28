Насуваються дощові хмари та неприємний сніг: прогноз погоди в Україні на 29 листопада

28 листопада 2022 , 14:39
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Джерело:

Укргідрометцентр

У вівторок, 29 листопада, на території нашої країни у більшості областей буде хмарно. Синоптики попереджають про опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Осінь уже позаду, а 29 листопада – це фактично останній вівторок листопада у цьому році. Хоч зима підступає, однак поки можна видихнути з полегшенням, бо дуже низьких температур немає ще бути.

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Яка ситуація у різних регіонах нашої держави

Загалом погоду по всій Україні можна описати одним словом – "хмарно". У столиці вранці, йдучи на роботу, варто добре вдягнутися, тому що з ночі буде ожеледиця. Загалом жителі всіх центральних регіонів, зокрема Київщини, ризикують потрапити під дощ, що місцями буде схожий на мокрий сніг. Така ж ситуація на Півночі – у Сумській та Чернігівській областях.

На Заході, Сході та Півдні опадів не має бути, однак у Хмельницькому та Одесі прогнозують невеликий мокрий сніг. Хоча варто також відзначити, що прояснення очікуються на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Закарпатті.

Температура протягом доби коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Карпатах позначки термометра можуть досягти навіть -8 градусів за Цельсієм.

Погода у містах країни 29 листопада

  • Київ – -1…+1
  • Ужгород – +6...+8
  • Львів – -2...+4
  • Івано-Франківськ – +1...+3
  • Тернопіль – 0...+2
  • Чернівці – 0...+2
  • Хмельницький – -1...+1
  • Луцьк – -1...+1
  • Рівне – -1...+1
  • Житомир – 0...+2
  • Вінниця – +2...+3
  • Одеса – +3...+5
  • Миколаїв – +3...+5
  • Херсон – +5...+7
  • Кропивницький – +2…+3
  • Черкаси – +1…+3
  • Чернігів – -1…+1
  • Суми – -3...-1
  • Полтава – 0...+2
  • Дніпро – +1...+3
  • Запоріжжя – +2…+4
  • Донецьк – -1…+1
  • Луганськ – -4...-2
  • Харків – -1...+1
  • Сімферополь – +7…+9

Прогноз погоди на 29 листопада / Карта Укргідрометцентру

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак