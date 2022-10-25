В Україну йде тепло, але будуть і дощі: де пригріє сонце – прогноз погоди на 26 жовтня

В Україні в середу, 26 жовтня, знову буде тепла погода вдень і навіть вночі. У більшості регіонів України погода буде сухою.

У середу погода в Україні буде хмарна з проясненнями. У західних, Вінницькій та більшості південних областей без істотних опадів.

До речі Це страшенне потепління, – синоптик розповів, на скільки в Україні зросла температура повітря

Водночас на Лівобережжі очікуються помірні, а місцями навіть значні дощі. Температура повітря вночі +6+11, на Півдні країни до +13. Вдень +11+16, на Одещині та Миколаївщині до +20.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 26 жовтня в Україні буде тепло. Повітря буде теплим вдень і вночі.

Впродовж дня очікується +12+18 градусів, на північному сході +9+12 градусів. Ніч – також тепла +8+12, на Півдні до +14 градусів,

– інформує синоптикиня.

За словами Діденко, інтенсивніші дощі пройдуть у східних областях України. На решті території буде волога погода й місцями з невеликими дощами.

У Києві середа обіцяє вогкість, невеликий дощ і максимальну температуру повітря до +14 градусів.

Прогноз погоди в містах на 26 жовтня

Ужгород – +8...+16

Львів – +10...+16

Івано-Франківськ – +10...+16

Тернопіль – +10...+14

Чернівці – +11...+17

Хмельницький – +10...+14

Луцьк – +10...+14

Рівне – +11...+15

Житомир – +9...+13

Вінниця – +10...+15

Одеса – +13...+18

Миколаїв – +13...+18

Херсон – +13...+18

Сімферополь – +10...+15

Кропивницький – +11...+15

Черкаси – +11...+15

Чернігів – +10...+13

Суми – +11...+14

Полтава – +11...+14

Дніпро – +11...+15

Запоріжжя – +11...+16

Донецьк – +9...+11

Луганськ – +9...+11

Харків – +9...+12

Київ – +10...+14



Погода в Україні на 26 жовтня / Карта Sinoptik