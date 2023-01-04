Мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 5 січня
Джерело:Укргідрометцентр
У четвер, 5 січня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.
Цей день стане в Україні днем зміни погоди. Від спокійної, переважно сухої та теплої повітряної маси прийде холодніша та мокріша.
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Прогноз від Укргідрометцентру
Синоптики прогнозують, що вночі у західних, північних та Вінницькій областях випадуть дощі. Натомість вдень у північних областях країни очікують мокрий сніг, місцями – ожеледицю.
Вночі у західних областях пануватиме південно-західний та західний вітер, 7-12 метрів за секунду. Вдень в пориви вітру складатимуть 15-20 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень повітря прогріється до 3-8 градусів тепла.
На заході та півдні країни – до 10 градусів тепла, а у східних областях очікують вночі 0-5 градусів морозу, вдень – 0-5 градусів тепла.
На високогір'ї Карпат випаде значний мокрий сніг, пориви вітру складатимуть 20-25 метрів за секунду, прогнозують навіть хуртовину. Температура протягом доби складатиме близько 0 градусів.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Українська синоптикиня Наталія Діденко прогнозує, що циклон Axel з північного заходу прискаче вже завтра в Україну разом із атмосферними фронтами та зумовить суттєву зміну в погоді.
У більшості областей пройдуть дощі, проте, через поступове зниження температури повітря, вже з мокрим снігом. Опади можуть бути помірними, у південній частині – переважно невеликі. У східних областях дощ та мокрий сніг більш ймовірні в другій половині дня та ввечері.
Температура повітря вночі коливатиметься від 4 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень буде досить тепла погода – +3...+8 градусів, на півдні та заході місцями до +7...+11 градусів. Найхолодніше вже буде на північному сході України – 0...+4 градуси.
За словами Діденко, така різка метеорологічна зміна не повинна захопити українців зненацька. Потрібно звернути особливу увагу на самопочуття, хронічні судинні недуги, відповідний одяг та взуття, вибір місця паркування автомобіля тощо.
Надалі з півночі почне сунути справжнє зимове повітря. Очікується похолодання до морозів.
Погода в містах України
- Київ – +5...+7
- Ужгород – +7...+9
- Львів – +7...+9
- Івано-Франківськ – +5...+7
- Тернопіль – +7...+9
- Чернівці – +7...+9
- Хмельницький – +6...+8
- Луцьк – +6...+8
- Рівне – +7...+9
- Житомир – +5...+7
- Вінниця – +5...+7
- Одеса – +8...+10
- Миколаїв – +7...+9
- Херсон – +6...+8
- Сімферополь – +7...+9
- Кропивницький – +7...+9
- Черкаси – +5...+7
- Чернігів – +5...+7
- Суми – +3...+5
- Полтава – +4...+6
- Дніпро – +4...+6
- Запоріжжя – +5...+7
- Донецьк – +3...+5
- Луганськ – +2...+4
- Харків – +1...+3