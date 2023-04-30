Сонячних днів найближчим часом не буде: в Україні затягнеться хмарна погода

Уже завтра розпочнеться травень. Якої погоди чекати у перші дні цього місяця, спрогнозували синоптики. Зауважимо, що цілковито сонячних днів, ймовірно, ще не буде.

Найближчими днями в Україні спостерігатиметься хмарність. Подекуди вона буде мінливою, а в частині областей знову йтимуть дощі.

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Буде тепло, але хмарно

За прогнозом Укргідрометцентру, уже вночі 1 травня навіть невеликих морозів не буде ніде, а вдень місцями пригріє до +22. Втім, цілковито сонячних днів найближчим часом не прогнозують.

Так, хмарність очікується всюди. Подекуди вона буде мінливою. Окрім того, у понеділок на частково Півдні та Сході хоча і невеликі, але дощі.

У вівторок, 2 травня, потеплішає ще більше. Окрім того, дощів уже ніде не прогнозують.

Прогноз погоди на 2 травня / Скриншот з Укргідрометцентру