Прогріє до 24 градусів, але хмарно: прогноз погоди на завтра, 9 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Завтра, 9 жовтня, погода в Україні буде досить комфортною. По всій країні буде сухо, переважно сонячно, але у деяких областях усе ж може бути хмарно. Температура повітря підніметься до 19 – 24 градусів тепла.
У цей день синоптики "Укргідрометцентру" опадів не прогнозують. Вітер буде південно-східний та західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
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У столиці 9 жовтня можлива невелика хмарність, але без дощу.
"Температура по області вночі 6 – 11 градусів, вдень 17 – 22°; у Києві вночі 8 – 10 градусів, вдень близько 20 градусів", – ідеться у повідомленні.
Прогноз погоди на 9 жовтня / Скриншот "Укргідрометцентру"
Температура у великих містах
Київ +19 – +21
Ужгород 20– 22
Львів +21 – +23
Івано-Франківськ +19 – +21
Тернопіль +18 – +20
Чернівці +18 – +20
Хмельницький +18 – +20
Луцьк +20 – +22
Рівне +21 – +23
Житомир +19 – +21
Вінниця +20 – +21
Одеса +21 – +23
Миколаїв +21 – +23
Херсон +20 – +22
Сімферополь +22 – +24
Кропивницький +20 – +22
Черкаси +20 – +23
Чернігів +19 – +21
Суми +17 – +19
Полтава +19 – +19
Дніпро +20 – +22
Запоріжжя +20 – +22
Донецьк +19 – +21
Луганськ +17 – +19
Харків +18– +20