Частину України накриють значні дощі: де та коли зіпсується погода
Джерело:Meteoprog
Наразі на території нашої держави переважно без опадів. Втім, уже незабаром в Україні можуть знову посилитися дощі. Подекуди вони будуть значними.
По погіршення погоди попередив синоптик Ігор Кібальчич. Також розповів, де ж чекати помірних та значних опадів.
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Де знову посиляться дощі
Синоптик розповів, що з другої половини тижня в Україні потеплішає. Втім, знову будуть дощі.
У суботу, 10 червня, у більшості областей погода зіпсується: пройдуть помірні, у Криму значні дощі,
– зазначив Кібальчич.
Також додав, що подекуди будуть грози та шквали 15 – 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +23...+28.
Далі, у неділю, очікується нестійка погода з дощами та грозами у західних, південно-східних областях та Криму. На решті територій вже без істотних опадів.
Цікаво, що 11 червня знову дещо знизиться температура. Зокрема, вночі буде, ймовірно, лише +10...+15 градусів, а вдень +18...+23.