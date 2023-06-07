Частину України накриють значні дощі: де та коли зіпсується погода

Наразі на території нашої держави переважно без опадів. Втім, уже незабаром в Україні можуть знову посилитися дощі. Подекуди вони будуть значними.

По погіршення погоди попередив синоптик Ігор Кібальчич. Також розповів, де ж чекати помірних та значних опадів.

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Де знову посиляться дощі

Синоптик розповів, що з другої половини тижня в Україні потеплішає. Втім, знову будуть дощі.

У суботу, 10 червня, у більшості областей погода зіпсується: пройдуть помірні, у Криму значні дощі,

– зазначив Кібальчич.

Також додав, що подекуди будуть грози та шквали 15 – 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +23...+28.

Далі, у неділю, очікується нестійка погода з дощами та грозами у західних, південно-східних областях та Криму. На решті територій вже без істотних опадів.

Цікаво, що 11 червня знову дещо знизиться температура. Зокрема, вночі буде, ймовірно, лише +10...+15 градусів, а вдень +18...+23.