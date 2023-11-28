В Україні знову посилиться негода: дата вже відома

Цього тижня в Україні знову погіршиться погода. Очікуються опади, мороз, ожеледь і налипання мокрого снігу.

У вівторок вже буде переважно без опадів. Тільки на Заходів вдень мокрий сніг, на Закарпатті – з дощем. Втім, синоптики попереджають, що знову очікується ускладнення погодних умов.

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Насувається негода

28 листопада на дорогах країни також подекуди буде ожеледиця. Вдень від 3 морозу до 2 тепла, на Півдні 3 – 10 тепла.

29 листопада ускладнення погодних умов: в західних областях сніг, температура вночі та вдень 0 –6 морозу. У північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, температура впродовж доби від 4 морозу до 3 тепла,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

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Орієнтовний прогноз погоди на 29 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру

Синоптики додали, що на решті території України пройдуть дощі. Температура вночі та вдень 3 – 10 градусів. Також у більшості областей очікуються пориви вітру 15 – 22 метри на секунду.

Втім, за орієнтовним прогнозом, 30 листопада вже переважно без опадів. Вночі 3 – 8 градусів морозу, на Південному Сході близько 0. Вдень від 2 морозу до 3 тепла, на Півдні 1 – 6 тепла.

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Орієнтовний прогноз погоди на 30 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру