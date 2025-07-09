Де будуть зливи, грози і град, а в яких областях – сильна спека: прогноз погоди на 9 липня

У середу, 9 липня, погода в Україні буде різноманітною. Поки в одних областях припікатиме сонце, в інших йтимуть сильні дощі, грози та навіть град.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 9 липня

Так, синоптики попереджають про негоду жителів західних, Житомирської та Вінницької областей. Будуть помірні, а подекуди значні дощі. Також грози, місцями град і шквали 15 – 20 метрів на секунду.

Уночі +14 – +19, удень спека не очікується, – лише +20 – +25 градусів. Хіба що на Вінниччині +24 – +29.

Тим часом на решті території України буде спекотно й сухо. Уночі +19 – +24 градусів. Удень повітря сильно прогріється, зокрема, до +35 – +39 градусів.

Тільки на Київщині й Чернігівщині подекуди короткочасний дощ і гроза. Трохи прохолодніше, – уночі +16 – +21, удень +29 – +34.

Вітер буде південний, південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.

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Прогноз погоди на 9 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

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Температура у великих містах