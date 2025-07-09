Де будуть зливи, грози і град, а в яких областях – сильна спека: прогноз погоди на 9 липня
У середу, 9 липня, погода в Україні буде різноманітною. Поки в одних областях припікатиме сонце, в інших йтимуть сильні дощі, грози та навіть град.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди на 9 липня
Так, синоптики попереджають про негоду жителів західних, Житомирської та Вінницької областей. Будуть помірні, а подекуди значні дощі. Також грози, місцями град і шквали 15 – 20 метрів на секунду.
Уночі +14 – +19, удень спека не очікується, – лише +20 – +25 градусів. Хіба що на Вінниччині +24 – +29.
Тим часом на решті території України буде спекотно й сухо. Уночі +19 – +24 градусів. Удень повітря сильно прогріється, зокрема, до +35 – +39 градусів.
Тільки на Київщині й Чернігівщині подекуди короткочасний дощ і гроза. Трохи прохолодніше, – уночі +16 – +21, удень +29 – +34.
Вітер буде південний, південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.
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Температура у великих містах
- Київ +30 – +32
- Ужгород +21 – +23
- Львів +21 – +23
- Івано-Франківськ +21 – +23
- Тернопіль +22 – +24
- Чернівці +22 – +24
- Хмельницький +22 – +24
- Луцьк +23 – +25
- Рівне +22 – +24
- Житомир +23 – +25
- Вінниця +26 – +28
- Одеса +33 – +35
- Миколаїв +35 – +37
- Херсон +35 – +37
- Сімферополь +34 – +36
- Кропивницький +34 – +36
- Черкаси +33 – +35
- Чернігів +31 – +33
- Суми +33 – +35
- Полтава +33 – +35
- Дніпро +34 – +36
- Запоріжжя +34 – +36
- Донецьк +34 – +36
- Луганськ +33 – +35
- Харків +33 – +35