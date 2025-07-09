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24 Канал Новини України Де будуть зливи, грози і град, а в яких областях – сильна спека: прогноз погоди на 9 липня
8 липня, 15:08
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Де будуть зливи, грози і град, а в яких областях – сильна спека: прогноз погоди на 9 липня

Юлія Муріна

У середу, 9 липня, погода в Україні буде різноманітною. Поки в одних областях припікатиме сонце, в інших йтимуть сильні дощі, грози та навіть град.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 9 липня

Так, синоптики попереджають про негоду жителів західних, Житомирської та Вінницької областей. Будуть помірні, а подекуди значні дощі. Також грози, місцями град і шквали 15 – 20 метрів на секунду.

Уночі +14 – +19, удень спека не очікується, – лише +20 – +25 градусів. Хіба що на Вінниччині +24 – +29.

Тим часом на решті території України буде спекотно й сухо. Уночі +19 – +24 градусів. Удень повітря сильно прогріється, зокрема, до +35 – +39 градусів. 

Тільки на Київщині й Чернігівщині подекуди короткочасний дощ і гроза. Трохи прохолодніше, – уночі +16 – +21, удень +29 – +34. 

Вітер буде південний, південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.

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Прогноз погоди на 9 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

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Температура у великих містах

  • Київ +30 – +32
  • Ужгород +21 – +23
  • Львів +21 – +23
  • Івано-Франківськ +21 – +23
  • Тернопіль +22 – +24
  • Чернівці +22 – +24
  • Хмельницький +22 – +24
  • Луцьк +23 – +25
  • Рівне +22 – +24
  • Житомир +23 – +25
  • Вінниця +26 – +28
  • Одеса +33 – +35
  • Миколаїв +35 – +37
  • Херсон +35 – +37
  • Сімферополь +34 – +36
  • Кропивницький +34 – +36
  • Черкаси +33 – +35
  • Чернігів +31 – +33
  • Суми +33 – +35
  • Полтава +33 – +35
  • Дніпро +34 – +36
  • Запоріжжя +34 – +36
  • Донецьк +34 – +36
  • Луганськ +33 – +35
  • Харків +33 – +35